Ακόμα μία έκθεση της Eurostat αποτυπώνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια η χώρα μας κατέκτησε την αρνητική πρωτιά στα λουκέτα των επιχειρήσεων το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η Ελλάδα είναι στην κορυφή με αύξηση 47,8% με την Πολωνία να ακολουθεί αρκετά πιο πίσω με 17,3% και την Τσεχία να κλείνει την πρώτη τριάδα με 17,2%. Η συγκεκριμένη επίδοση της χώρας μας είναι η χειρότερη από το 2021.

Την ίδια ώρα μεγάλη μείωση παρουσίασαν χώρες όπως η Κύπρος, η Ρουμανία και η Εσθονία. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο μειώθηκαν τα λουκέτα κατά 50% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, στη Ρουμανία κατά 45,9% και στην Εσθονία κατά 21%.

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης αρκεί να αναφέρουμε ότι στην ΕΕ υπήρξε αύξηση κατά 4,4%.