Τα τελευταία 24ωρα Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη ανταλλάσσουν «πυρά» με επίκεντρο τα Βορίζια στην Κρήτη. Σήμερα, όμως μετά από πολύ καιρό, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν ενώπιος ενωπίω για το θέμα της ακρίβειας, μετά από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ προς τον πρωθυπουργό. Το ερώτημα αφορά ένα θέμα που «καίει» την κυβερνητική πολιτική και μοιάζει να είναι το βασικό θέμα δυσαρέσκειας των πολιτών όπως τουλάχιστον αποτυπώνονται στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Τα όποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση έως τώρα φαίνεται σαν να μην έχουν αποδώσει καρπούς. Και αυτό, παρότι μετά τη ΔΕΘ έχουν ξεκινήσει οι εξαγγελίες παροχών που φτάνουν ακόμα και τα 2,5 δισ. ευρώ έως το καλοκαίρι του 2026. Από αυξήσεις μισθών και συντάξεων, έως νέα επιδόματα και φοροελαφρύνσεις, η κυβέρνηση ανοίγει το ταμείο για να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα και να «ζεστάνει» την αγορά ενόψει και των εορτών.

Ειδικότερα, για τις ημέρες των γιορτών η ανησυχία είναι έκδηλη αφού σε βασικά είδη, πρώτης ανάγκης, οι τιμές μοιάζουν να έχουν παραμείνει σε ανοδική τροχιά. Για παράδειγμα, τόσο το λάδι όσο και το μοσχάρι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χρονιές.

«Έχουμε απόλυτη αίσθηση για το πρόβλημα της ακρίβειας»

Χθες πάντως ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ελευσίνα και μεταξύ άλλων θεμάτων αναφέρθηκε και στην ακρίβεια. «Ξέρουμε πολύ καλά ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες είναι το πρόβλημα της ακρίβειας. Έχουμε απόλυτη αίσθηση ότι το κόστος ζωής έχει αυξηθεί σημαντικά -όχι μόνο στη χώρα μας, παντού στον κόσμο- τα τελευταία χρόνια», παραδέχθηκε στον χαιρετισμό του.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε πως η πρώτη μας υποχρέωση είναι να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα και να στηρίξουμε με κάθε τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα. Αναφέρθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε πριν από μια εβδομάδα, λέγοντας ότι εγγυάται ότι από τις αρχές του Ιανουαρίου οι Έλληνες πολίτες θα δουν αυξήσεις στους πραγματικούς τους μισθούς, μέσα από τη μείωση της άμεσης φορολογίας.

Σημείωσε επίσης, πως όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, η κυβέρνηση θα μπορεί να επιστρέφει μέρισμα ανάπτυξης πίσω στους πολίτες, με τρόπο που δεν θα διακινδυνεύει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Υπενθύμισε πού ήταν η Ελλάδα πριν 10 χρόνια και επεσήμανε πως σήμερα η χώρα είναι παράδειγμα προς μίμηση στην Ευρώπη, η αξιοπιστία της έχει ενισχυθεί και πως αυτό οφείλεται στην πολύ σκληρή δουλειά που έχουμε κάνει ως κυβέρνηση.

Στους ίδιους τόνους, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης είπε πως «από τον Ιανουάριο οι νέοι έως 25 ετών θα έχουν μηδενική φορολογία, ενώ για νέους έως 30 ετών η φορολογία μειώνεται σημαντικά, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ανάσα. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 83 μειώσεις άμεσων και έμμεσων φόρων και έχει δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας.

«Το ΠαΣοΚ είναι δίπλα στον Πολίτη» – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στη Χαριλάου Τρικούπη επικρατεί ικανοποίηση μετά τις τελευταίες κινήσεις εξωστρέφειας και τις επισκέψεις του Νίκου Ανδρουλάκη σε Θεσσαλία, Έβρο και Κρήτη, αλλά και τις διαδοχικές συνεδριάσεις των γραμματειών της ΚΟΕΣ. Όπως τονίζουν αξιωματούχοι του κόμματος «το ΠαΣοΚ είναι δίπλα στον πολίτη και κερδίζει διαρκώς πράσινα σημεία στον χάρτη, όπως έδειξαν και οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών και αυτό είναι στοιχείο αισιοδοξίας πως κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση».

Ωστόσο, δεν ξεχνούν και την Βουλή, που είναι και το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Χθες ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ τοποθετήθηκε με σκληρή γλώσσα κατά της κυβέρνησης για το αγροτικό ζήτημα, το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώ σήμερα η αντιπαράθεση που θα γίνει σε επίπεδο κορυφής με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται ακόμη πιο σφοδρή.

Στο πλαίσιο αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τις τελευταίες ημέρες διαδοχικές συσκέψεις με τους συνεργάτες προκειμένου να ετοιμαστεί για την σύγκρουση με τον πρωθυπουργό, που γίνεται με φόντο την επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και τη δύσκολη καθημερινότητα. Στις συσκέψεις αυτές συμμετείχαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, καθώς και οι αρμόδιοι τομεάρχες που συνέδραμαν στη συλλογή στοιχείων και τη διατύπωση προτάσεων. Μάλιστα όπως διέρρεαν χθες συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ η συνεισφορά τόσο του Δημήτρη Σπυράκου που είναι τομεάρχης Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών, όσο όμως και του Γιώργου Παλαιοδήμου που είναι τομεάρχης οικονομικών θεωρείται καταλυτική.

Παράλληλα δεν αποκλείεται ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, εκτός από την δέσμη προτάσεων για την οικονομία που περιλαμβάνεται και στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠαΣοΚ, να αναφερθεί και στην πρωτοβουλία που έλαβε στον απόηχο του αιματηρού περιστατικού στην Κρήτη. Όπως τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη οι κινήσεις του ΠαΣοΚ έρχονται «να καλύψουν το κενό που αφήνει η κυβέρνηση, με τη σιωπή του Μεγάρου του Μαξίμου, αλλα και την ανοχή στον τραμπικό Άδωνι Γεωργιάδη και τα όσα είπε για την οπλοκατοχή αμερικανικού τύπου».