Η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών συνδιοργανώνουν στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα, το Συνέδριο «Αθήνα: Διάλογοι για την Πολιτική», με ειδικό τίτλο «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει».

Η κορυφαία αυτή συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος ανάμεσα σε διακεκριμένους πολιτικούς, αναλυτές και ηγετικές προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στους ομιλητές του συνεδρίου περιλαμβάνονται:

Α.Ε. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Νίκος Ανδρουλάκης, Αρχηγός Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Πρόεδρος, ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Αντώνης Σαμαράς Πρωθυπουργός της Ελλάδας (2012–2015), Γιώργος Γεραπετρίτης, Υπουργός Εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ελλάδας και Πρώην Υπουργός Εξωτερικών (2013–2015), Δημήτρης Πολίτης, Σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα Επενδύσεων, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Επίτροπος ΕΕ Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας (2014–2019), Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2009–2015), Θάνος Ντόκος, Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου (2013–2020), Sameh Hassan Shoukry, Υπουργός Εξωτερικών (2014–2024), Αίγυπτος, Emile Hokayem, Διευθυντής Περιφερειακής Ασφάλειας και Ανώτερος Συνεργάτης για την Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, IISS, Ευάγγελος Αποστολάκης, Ναύαρχος ε.α., Υπουργός Εθνικής Άμυνας (2019–2019), Γκίκας Χαρδούβελης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εθνική Τράπεζα, Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος, «Το Δίκτυο», Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Υπουργός Παιδείας (2012–2014), Διευθυντής στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής», Γιάννης Πρετεντέρης, Εκδότης της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ, Συμεών Τσομώκος, Πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, Αθανάσιος Πλατιάς, Πρόεδρος, Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων.

Οι συζητήσεις του συνεδρίου θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που καθορίζουν τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως το σχέδιο για τη Γάζα και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, τη νέα εποχή για τις Συμφωνίες του Αβραάμ, τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Κίνα, το νέο οικονομικό τοπίο για τις θαλάσσιες εμπορικές διαδρομές, την ενέργεια και τις υποδομές.