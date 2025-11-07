Εντολή να σταματήσει η διαδικασία αναστολής λειτουργίας της κινεζικής διαδικτυακής εταιρείας λιανικής Shein, έδωσε το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών, καθώς σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις η εταιρεία απέσυρε όλα τα παράνομα προϊόντα από τις πλατφόρμες της.

Η γαλλική κυβέρνηση είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού της Shein στη Γαλλία την Τετάρτη, όταν εντόπισε στην ιστοσελίδα της κούκλες σεξ με παιδικά χαρακτηριστικά και όπλα. Την ίδια ημέρα ο κολοσσός της fast fashion εγκαινίαζε το πρώτο φυσικό του κατάστημα σε πολυκατάστημα του Παρισιού. Το Υπουργείο Οικονομικών είχε ξεκαθαρίσει ότι θα αναστείλει ολόκληρη την ιστοσελίδα της Shein στη Γαλλία, όχι μόνο το marketplace, εάν συνεχιζόταν η διάθεση των απαγορευμένων προϊόντων προς πώληση.

Υπό στενή κρατική παρακολούθηση η Shein παρά την απόσυρση των προϊόντων

Την Παρασκευή, η γαλλική υπηρεσία προστασίας καταναλωτών διαπίστωσε ότι όλα τα παράνομα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων φαρμάκων, είχαν πλέον αφαιρεθεί από την πλατφόρμα, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε να επανεκτιμηθεί η κατάσταση την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι «η Shein θα παραμείνει υπό στενή παρακολούθηση από τις κρατικές υπηρεσίες».

«Η Shein παραμένει δεσμευμένη στον διάλογο με τις γαλλικές αρχές, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν και να παρουσιάσει τα μέτρα που λάβαμε για τη διαρκή βελτίωσή μας», ανέφερε η εταιρεία σε δική της ανακοίνωση.

Οι νομικές διαδικασίες κατά της εταιρείας δεν σταματούν

Οι νομικές διαδικασίες που επιδιώκουν την αναστολή λειτουργίας της πλατφόρμας δεν επηρεάζονται από την απόφαση της Παρασκευής, διευκρίνισε σε ξεχωριστή ανακοίνωση για το θέμα ο Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ανοίξει υπόθεση εναντίον της Shein σε δικαστήριο του Παρισιού, ενώ ένας εισαγγελέας έχει ξεκινήσει τέσσερις έρευνες σχετικά με την πώληση των επίμαχων κουκλών του σεξ. Οι τελωνειακές αρχές θα συνεχίσουν να ελέγχουν όλα τα προϊόντα που έχουν κατασχέσει.

Οι γαλλικές αρχές θα διερευνήσουν επίσης και άλλες πλατφόρμες όπου εντοπίστηκε πώληση παράνομων προϊόντων, πρόσθεσε το υπουργείο.