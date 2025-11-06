Με δηλώσεις εκπροσώπου της σύμφωνα με τις οποίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με τις γαλλικές αρχές καθώς και με τον κινεζικό διαδικτυακό λιανοπωλητή Shein, μετά από καταγγελία της Γαλλίας ότι η Shein επιτρέπει πορνογραφικό περιεχόμενο ή την πώληση όπλων στην πλατφόρμα της, απάντησε στα δημοσιεύματα περί πιέσεων της Γαλλίας προς την Επιτροπή, η Κομισιόν.

Μόνο η Γαλλία έχει ασχοληθεί με το ζήτημα

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος, η ΕΕ έλαβε την επιστολή της Γαλλίας με την οποία ζητείται η λήψη μέτρων, ενώ πρόσθεσε ότι οι πλατφόρμες που επιτρέπουν πορνογραφικό περιεχόμενο ή την πώληση όπλων παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ και αυτό θα οδηγήσει στην λήψη πιθανόν μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν έχει γνώση παρόμοιων ανησυχιών που έχουν εκφραστεί από άλλα κράτη μέλη και ότι η ΕΕ δεν έχει την πρόθεση να αναστείλει τη λειτουργία οποιασδήποτε πλατφόρμας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τι προηγήθηκε

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως η Γαλλία ζητούσε επισήμως από την Κομισιόν να λάβει μέτρα εναντίον της Shein, αφότου οι γαλλικές αρχές κίνησαν διαδικασίες για τη διακοπή λειτουργίας της Shein λόγω των παράνομων προϊόντων, ενώ η Shein ανέστειλε την πλατφόρμα αγορών της στη χώρα για να εξετάσει τους εξωτερικούς προμηθευτές της, έχοντας ήδη σταματήσει να πουλά κούκλες του σεξ -συμπεριλαμβανομένων αυτών που έμοιαζαν με παιδιά- σε όλο τον κόσμο.