Δεν θα γιορτάσει με τυμπανοκρουσίες τα γενέθλιά του ο Φρίντριχ Μερτς. Βέβαια το ότι περίμενε υπομονετικά δεκαετίες για να φτάσει σε αυτό το αξίωμα και είναι ο πρώτος καγκελάριος μετά τον Αντενάουερ που γιορτάζει τα 70α γενέθλια ως εν ενεργεία καγκελάριος έχει κάποιο άρωμα ιστορίας.

Όλοι οι προηγούμενοι σε αυτήν την ηλικία είχαν αφυπηρετήσει και είχαν περάσει στην τετιμημένη σύνταξη. Αρα πρόκειται για μια πρεμιέρα στην μεταπολεμική ιστορία της Γερμανία, που θα ήταν καλό βέβαια να μην καθιερωθεί, όπως στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο καγκελάριος Μερτς θεωρεί την 11η Νοεμβρίου μια μέρα σχεδόν σαν όλες τις άλλες. «Δεν είναι στη φύση μου να κάνω μεγάλη φασαρία για τα γενέθλιά μου” είπε τις προάλλες. “Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της ηλικίας είναι ότι γίνεσαι πιο ήρεμος και μαθαίνεις να ξεχωρίζεις το ουσιαστικό από το ανούσιο».

Το δώρο της γυναίκας του

Βέβαια η ημέρα δεν θα περάσει απαρατήρητη στο Βερολίνο. Όπως μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα με τη σύζυγό του Σαρλότ ήδη χθες βράδυ πήγαν στη Φιλαρμονική του Βερολίνου, ήταν το δώρο της. Το πρόγραμμα περιελάμβανε έργα του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Η εφημερίδα Bild έμαθε ότι ο Μερτς θα πάρει πρωινό στην καγκελαρία με τη σύζυγό του και στη συνέχεια θα δεχθεί επισκέψεις. Όπως τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωση Γερμανικού Εμπορίου Αρτοποιίας, που θα του δωρίσει ένα καλάθι με ψωμί.

Μετά, όπως κάθε Τρίτη όταν συνεδριάζει η Βουλή, θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της ΚΟ των Χριστιανικών Κομμάτων και αργότερα το μεσημέρι το κόμμα του προσκαλεί σε δεξίωση 300 πολιτικούς, μεταξύ των οποίων μέλη της οικογένειάς του, βουλευτές, πρόεδροι ΚΟ Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων και ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ.

Θα υπάρχει ωστόσο μια απουσία, η πρώην καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ. Απουσία δικαιολογημένη γιατί βρίσκεται σε επίσκεψη στο Ισραήλ, όπου θα αναγορευτεί σε επίτιμο διδάκτορα του Ινστιτούτου Επιστημών Weizmann.

Η ανεπίσημη γιορτή με την οικογένειά του

Κατά την διάρκεια τη θητείας της ανέπτυξε ιδιαίτερη σχέση με αυτό το Ινστιτούτο, το οποίο καθιέρωσε υποτροφία στο όνομά της για εξαιρετικές γυναίκες επιστήμονες. Οι σχέσεις Μερτς-Μερκελ δεν είναι οι καλύτερες, αν και ο Μερτς ως αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος είχε προσκληθεί στα γενέθλια της Μέρκελ.

Η παρουσία του ερμηνεύτηκε ως κίνηση συμφιλίωσης μετά από τεταμένες σχέσεις δεκαετιών. Σήμερα η τέως καγκελάριος αποφεύγει να τον κριτικάρει δημοσίως, αν και ορισμένες φορές της ξεφεύγουν συγκεκαλυμμένες μπηχτές.

Βέβαια για τον Μερτς πιο σημαντικό από την επίσημη είναι η ανεπίσημη γιορτή με την οικογένειά του. «Ως οικογενειάρχης χαίρομαι που θα περάσω το βράδυ με τη γυναίκα μου, τα παιδιά και τα εγγόνια μου και θα γιορτάσουμε όλοι μαζί τα γενέθλιά μου» είπε.

«Σχεδόν δεν πίνω αλκοόλ πια»

Ο Μερτς έχει δύο κόρες, έναν γιο και επτά εγγόνια. Για την ηλικία του δεν μιλά συχνά. Η φυσική του κατάσταση είναι καλή και φροντίζει γι αυτό. Συνεχίζει να κάνει ποδήλατο, παίζει γκολφ και προσέχει τη διατροφή του. «Σχεδόν δεν πίνω αλκοόλ πια», αποκάλυψε πρόσφατα σε συνάντηση της εφημερίδας «Rheinische Post» στο Ντίσελντορφ. “Είμαι ευγνώμων που είμαι υγιής, σε καλή φυσική κατάσταση και μπορώ να επικεντρωθώ πλήρως στο έργο μου ως καγκελάριος”.

Η υγεία του δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής θέμα συζήτησης, όπως γίνεται στις ΗΠΑ, αλλά ο ίδιος δείχνει να φοβάται μήπως μπουν ιδέες σε φίλους και εχθρούς. Το θέμα αυτό θα γίνει ίσως επίκαιρο το 2029, όταν καλώς εχόντων των πραγμάτων τεθεί θέμα νέας υποψηφιότητάς του για την καγκελαρία. Τότε θα είναι συμπληρωμένα 73 ετών και στο τέλος μιας πιθανής δεύτερης θητείας 77, τρία χρόνια μικρότερος από ότι είναι σήμερα ο Τραμπ.

Έχει work life balance ο εορτάζων; Τουλάχιστον το προσπαθεί. Τα Σαββατοκύριακα βρίσκεται συνήθως στο σπίτι του στο Ζάουερλαντ και κάνει περιπάτους στον καθαρό βουνίσιο αέρα. Στο Βερολίνο εργάζεται 16 ώρες την ημέρα και φροντίζει να κοιμάται 6.

Δεν του αρέσουν οι διαπραγματεύσεις που φτάνουν μέχρι τα μεσάνυχτα, αλλά δεν μπορεί να τις αποφύγει, όπως έδειξε η πραγματικότητα των πρώτων 6 μηνών στην καγκελαρία, χωρίς ωστόσο να δείχνει κουρασμένος. Ίσως να μιλούν τα γονίδιά του.

Ο πατέρας του πέρασε τα 100, η μητέρα του τα κοντεύει. Στο χθεσινό μπρίφινγκ δημοσιογράφος ρώτησε περιπαικτικά τον κυβερνητικό εκπρόσωπό Στέφεν Κορνέλιους, εάν ο Μερτς θα γίνει τώρα μέλος της Ένωσης Ηλικιωμένων του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος με πάνω από 52.000 μέλη άνω των 60 χρονών. “Ο Μερτς είναι πρόεδρος της CDU Γερμανίας, που περιλαμβάνει όλες τις υποομάδες του κόμματος» απάντησε με ένα υπομειδίαμα. Ηλικιωμένος; Για τον Μερτς τα 70 είναι μόνο ένας αριθμός…