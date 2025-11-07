Στη Ρώμη βρέθηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο για να βραβευτεί με την «Λύκαινα του Καπιτωλίου» από το δήμαρχο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Ο σπουδαίος ηθοποιός κατά τη διάρκεια της βράβευσής του αναφέρθηκε στη νίκη του Ζοχραν Μαμντάνι και επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο κόσμος άρχισε να κατανοεί πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Με την εκλογή του Μαμντάνι, ήρθε η στιγμή να πάρουμε πίσω την χώρα μας. Πρέπει να ελευθερωθούμε από τον τρομερό αυτό πρόεδρο διότι εγώ, ως Αμερικανός, νιώθω πραγματική αμηχανία, ξέροντας ότι με εκπροσωπεί ένα τέτοιο άτομο» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αποθέωσε τη Ρώμη τονίζοντας ότι «δεν είναι μια πόλη, είναι ένα ζωντανό έργο τέχνης. Κάθε δρόμος, κάθε πέτρα, κάθε έδεσμα διηγούνται μια ιστορία. Το ότι λαμβάνω μια αναγνώριση σε αυτή την πρωτεύουσα, η οποία πρόσφερε τόσα πολλά στον κόσμο και στον πολιτισμό, στον κινηματογράφο και στην ομορφιά, είναι πραγματικά συγκινητικό».