Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, απευθύνθηκε εκ νέου στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να πιέσει για τον άμεσο επαναπροσδιορισμό της συνεδρίασης των αρμόδιων Επιτροπών σε ό,τι έχει να κάνει με την απόφαση παύσης λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

«Με την παρούσα επιστολή θέτω για ακόμα μία φορά την επιτακτική ανάγκη άμεσου επαναπροσδιορισμού της αναβληθείσας συνεδρίασης», τόνισε ο επικεφαλής της Κουμουνδούρου, κρίνοντας ότι «αποτελεί απαραίτητο βήμα για την προάσπιση του κύρους της Βουλής και των λειτουργιών της απέναντι σε επιλογές απαξίωσής της».

«Απαιτείται παράλληλα για να υπάρξει ενημέρωση των βουλευτών και των πολιτών και λογοδοσία εκ μέρους της κυβέρνησης», συμπλήρωσε ο Σωκρ. Φάμελλος, υπενθυμίζοντας πως από τη μία πως «στις 31.10.2025 υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η προγραμματισμένη για τις 4.11.2025 συνεδρίαση αναβλήθηκε με απαράδεκτο κοινοβουλευτικά τρόπο μια ώρα πριν την διεξαγωγή της, με το πρόσχημα της παραίτησης του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ» και από την άλλη «στις 5.11.2025 μετά και τις αποκαλύψεις για την πλήρη γνώση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ, σας έστειλα επιστολή ζητώντας τον άμεσο προγραμματισμό της συνεδρίασης, αίτημα για το οποίο δεν λάβαμε καμία απάντηση».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, «είναι απαράδεκτο για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία να μην έχει προγραμματιστεί ακόμη η αιτηθείσα συνεδρίαση ώστε οι αρμόδιοι Υπουργοί να ενημερώσουν με προσήκοντα τρόπο τα μέλη του Κοινοβουλίου».

Όπως υποστήριξε, «επειδή, ήδη έχουν κλείσει 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ εδώ και μία εβδομάδα, χωρίς να υπάρξει η αναγκαία ενημέρωση της Βουλής και της κοινωνίας, επειδή εντός τριμήνου προγραμματίζεται το κλείσιμο και άλλων 158 καταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια, επειδή η αναστολή λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ συνδέεται με την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου, τον περιορισμό πρόσβασης των πολιτών σε απαραίτητες υπηρεσίες και την ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, η συζήτηση στη Βουλή για το μείζον αυτό θέμα είναι κατεπείγουσα, ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός.

Απαιτούμε τον άμεσο προσδιορισμό της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με την παρουσία:

του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Επικεφαλής του Υπερταμείου».

Καταλήγοντας στην επιστολή του, θέλησε να επισημάνει πως «η βιωσιμότητα των ΕΛΤΑ δεν αποτελεί εσωκομματικό ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να ενημερώνονται προνομιακά μόνο βουλευτές της από αρμόδιους Υπουργούς και υπεύθυνους των ΕΛΤΑ και μάλιστα εκτός των θεσμικών διαδικασιών της Βουλής. Η ενημέρωση οφείλει να παρέχεται στο σύνολο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και στις αρμόδιες Επιτροπές, ώστε να γνωρίζει και η κοινωνία την αλήθεια».