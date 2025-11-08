Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος που θα περιέγραφε με τον πιο γλαφυρό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τους βουλευτές να εκφράζουν – μετά από καιρό – με τέτοια ένταση και ανοιχτά τη διαφωνία τους. Η υπόθεση των ΕΛΤΑ προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ειδικότερα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο. Η μαραθώνια συνεδρίαση της Δευτέρας, όπου επιχειρήθηκε «μασάζ» στα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, ανέδειξε και επιβεβαίωσε αυτό που ψιθυρίζεται συχνά στους διαδρόμους της Βουλής, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια και πίεση.

Κάτι που ωστόσο ήταν ορατό, ακόμη και από τις ερωτήσεις που κατέθεταν οι «γαλάζιοι» βουλευτές. Για μια σειρά θεμάτων, συνήθως ομαδοποιημένα, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ζητούσαν εξηγήσεις από τους υπουργούς. Είτε αφορούσαν τα κόκκινα δάνεια, ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά, είτε τις τιμές του ρεύματος, αλλά ακόμα και την ακρίβεια.

Η «πληγή» της ακρίβειας

Ειδικότερα η ακρίβεια, είναι η αχίλλειος πτέρνα της κυβερνητικής παράταξης, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών. Και παρά τις αναιμικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης, το πρόβλημα αποτελεί χαίνουσα πληγή.

Από την άλλη, όσοι έλαβαν τους λογαριασμούς ρεύματος τον προηγούμενο μήνα, είδαν ότι οι τιμές, όχι μόνο δεν έπεσαν, αλλά αντιθέτως, σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν τσιμπημένες. Για το θέμα αυτό μάλιστα, τις προηγούμενες μέρες, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με «μπροστάρη» τον Γιώργο Βλάχο – που έχει διαφωνήσει ανοιχτά σε πολλά με την κυβέρνηση – κατέθεσε σχετικό ερώτημα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Από κάτω υπέγραψαν κι άλλοι 10 βουλευτές.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ και αγροτικές επιδοτήσεις

Το προηγούμενο διάστημα, οι αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνδυασμό με τις εκκρεμότητες για τις πληρωμές των αγροτών, έφεραν σε ιδιαιτέρως δύσκολη θέση την κυβερνητική παράταξη. Όσο ξεδιπλώνονται οι πτυχές αυτής της υπόθεσης, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνονται ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγες οι φορές που η επικοινωνιακή διαχείριση είχε ακριβώς τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Κερασάκι» τα ΕΛΤΑ

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παραδέχονται σε συνομιλητές τους ότι ειδικότερα στην επαρχία, οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι. «Δεν μας έφτανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα έχουμε και τα ΕΛΤΑ», σημείωναν, με άλλους να λένε «τρώμε ”ξύλο” από τους ψηφοφόρους μας». «Γαλάζιος» βουλευτής της Αττικής έλεγε πως οι αστοχίες της κυβέρνησης είναι εις βάρος των ίδιων, που ζητούν την ψήφο των πολιτών. «Με τι μούτρα να επικοινωνήσουμε τα καλά της κυβέρνησης, όταν γίνονται αστοχίες;», διερωτήθηκε ένας βουλευτής μιλώντας με συνάδελφό του.

Οι ίδιοι βουλευτές, καταλήγουν να τονίζουν ότι για το θέμα των ΕΛΤΑ, δε θα κάνουν πίσω. Όπως λένε, δημιουργεί μια επιπλέον ανησυχία στον κόσμο και χωλαίνει την εικόνα της κυβέρνησης στους πολίτες. Το μόνο σίγουρο είναι, ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολο, τουλάχιστον σε επίπεδο διαχείρισης των βουλευτών. Υπενθυμίζεται, ότι την προηγούμενη περίοδο, όταν και πάλι υπήρχαν εσωτερικές εντάσεις – αλλά πιο ήπιες – ο Κυριάκος Μητσοτάκης φρόντισε να κατευνάσει τα πνεύματα. Είχε συναντηθεί με τους βουλευτές του στο Μέγαρο Μαξίμου, ενώ τους «αντάρτες» τους τοποθέτησε σε θέσεις κλειδιά εντάσσοντας τους στην κυβέρνηση.