Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Τέλος εποχής για τα ΕΛΤΑ, έναρξη εσωκομματικού αναβρασμού για τη Νέα Δημοκρατία» θα ακούσετε:

0:32 Η αιφνιδιαστική απόφαση για λουκέτο σε εκατοντάδες υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στην Επικράτεια.

2:04 Οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τους πολίτες, την αντιπολίτευση αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

5:38 Η εσωκομματική ένταση που χαρακτηρίζει το τελευταίο διάστημα την κυβερνώσα παράταξη.

8:29 Τα οικονομικά προβλήματα και η αλλαγή στη διοίκηση των ΕΛΤΑ.

9:17 Ο διχασμός του «γαλάζιου» στρατοπέδου, τα «πηγαδάκια» στη Βουλή.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια