Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΠτΔ, Νικήτα Κακλάμάνη, είχε ο Σωκράτης Φάμελλος με αφορμή το μείζον ζήτημα της παύσης λειτουργίας των ΕΛΤΑ σε διάφορα σημεία της χώρας.

Όπως προκύπτει από πηγές της Κουμουνδούρου, μέσω αυτής ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την απαίτηση να οριστεί άμεσα συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής για το κρίσιμο θέμα του κλεισίματος 204 καταστημάτων. Είναι ένα αίτημα που θα κατατεθεί και επισήμως.

Αντίστοιχο αίτημα είχε, άλλωστε, αποστείλει χθες Τρίτη και η ΚΟ του κόμματος.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία καθυστέρησης», λένε από την Κουμουνδούρου, «ειδικά μετά και τις πρόσφατες αποκαλύψεις». Ζητούμενο για τον ΣΥΡΙΖΑ διευκρινίζεται πως είναι «να ενημερώσει η κυβέρνηση τη Βουλή και τους πολίτες για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη την κοινωνία».