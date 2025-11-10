Tην εκτίμηση ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης από τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Ντάνιελ» θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ διατύπωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που έγινε για να τιμήσει τους δωρητές από την ελληνική ναυτιλιακή οικογένεια που συμμετείχαν στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης «Άγιος Νικόλαος για τη Θεσσαλία».

Ο πρωθυπουργός εξήρε την άμεση ανταπόκριση του ελληνικού εφοπλισμού στο κάλεσμα της πατρίδας, αποκαλύπτοντας ότι ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της ΕΕΕ Μελίνα Τραυλού αμέσως μετά την καταστροφή του Σεπτεμβρίου του 2023, συγκεντρώθηκαν σε πολύ λίγες ημέρες 50 εκατομμύρια ευρώ από την εφοπλιστική κοινότητα για τις πρώτες δράσεις αποκατάστασης:

«Αυτό μας επέτρεψε να κινηθούμε με ρυθμούς πρωτόγνωρους για τα δεδομένα του ελληνικού Δημοσίου», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Όταν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, μπορούμε να ξεπερνούμε κάθε δυσκολία ως χώρα», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι «οι πληγές της Θεσσαλίας δεν έχουν ακόμη κλείσει, αλλά έχουν γίνει πολλά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε συγκινημένος στις εικόνες που αντίκρισε όταν πέταξε πάνω από τη Θεσσαλία μετά την καταστροφή:

«Ήταν η μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που έχει γνωρίσει η χώρα λόγω της κλιματικής κρίσης» είπε και υπογράμμισε τη συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των διασωστών, χάρη στους οποίους «δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα».

Τέλος, ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για τη διαρκή τους συνδρομή και αναφέρθηκε στη σημασία των επενδύσεων στην εκπαίδευση, μέσω προγραμμάτων όπως το «Μαριέττα Γιαννάκου», που αφορά 430 σχολεία σε πρώτο στάδιο και προβλέπει την ανακαίνιση συνολικά 2.000 σχολικών μονάδων σε βάθος χρόνου.

«Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία»

Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, στην ομιλία της τόνισε ότι «η ναυτιλία δεν είναι των λόγων αλλά των πράξεων απέναντι στην πατρίδα. Ήταν μια συνειδητή πράξη καθήκοντος απέναντι στα παιδιά, τις οικογένειες, την Ελλάδα», υπογράμμισε αναφερόμενη στη δωρεά των 50 εκατ ευρώ.

Ευχαρίστησε όλους τους Έλληνες εφοπλιστές για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι «ναυτιλία και κοινωνία πορεύονται πάντα μαζί».

«Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να μετατρέψουμε τη δοκιμασία σε δημιουργία», κατέληξε η προεδρος της ´Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Το σχέδιο της ΕΕΕ για τη Θεσσαλία

Το σχέδιο της ΕΕΕ «Άγιος Νικόλαος για τη Θεσσαλία» είναι ένα πολυεπίπεδο σχέδιο αναγέννησης, της περιοχής το οποίο εστίασε σε τρεις βασικούς τομείς: παιδεία, πολιτισμό και υγεία. Το σχέδιο στόχευσε μεταξύ άλλων στην Ανακατασκευή 33 σχολικών μονάδων σε Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα και Φθιώτιδα , στην αποκατάσταση μνημείων στη Μαγνησία και τη Λάρισα, όπως το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, και τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Φαλάνη Λάρισας, στην ενίσχυση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, στη στήριξη οικογενειών και ορφανοτροφείων της περιοχής.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και μαθητές από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων, οι οποίοι μίλησαν για τις δύσκολες μέρες της καταστροφής αλλά και για την αναγέννηση του χωριού και του σχολείου τους, που – όπως είπαν – «αποτελεί πλέον σύμβολο ελπίδας ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο».

