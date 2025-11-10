Τα αλλεπάλληλα τουριστικά κύματα που δέχεται η ελληνική αγορά στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, έχουν αναδείξει τα νησιά και την Κρήτη ως το «πετράδι του στέμματος» για το ελληνικό λιανεμπόριο!

Πλέον οι πωλήσεις που πραγματοποιούνται ετησίως στις δύο αυτές περιοχές ετησίως – στην Κρήτη η τουριστική περίοδο αγγίζει μέχρι και το Νοέμβριο! – αντιστοιχούν συνολικά περίπου στο 20% των πωλήσεων της ελληνικής αγοράς.

Η δυναμική των σούπερ μάρκετ στα νησιά

Πρόκειται για τάση με ιδιαίτερη δυναμική που έχει αναδειχθεί στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας. Βέβαια στην προκειμένη περίπτωση η ενίσχυση των πωλήσεων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ – αρκετές εκ των οποίων είναι μικρού και τοπικού χαρακτήρα – έχει επιδράσει το μοντέλο του AirBnB και οι υψηλές τιμές που καταγράφονται στα σημεία της εστίασης.

Δεν είναι τυχαίο επί παραδείγματι το γεγονός ότι οι πωλήσεις των cash & carry φέτος τουλάχιστον στις συγκεκριμένες περιοχές εμφανίζουν οριακή μείωση πωλήσεων – με την εστίαση να υποφέρει ιδιαίτερα.

Το μερίδιο των πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ

Η συγκεκριμένη τάση – την οποία έχει εντοπίσει προ μηνών ο ΟΤ – επισημαίνεται στις έρευνες τόσο της Nielsen όσο και της Circana του περασμένου Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen που αφορούν τον Σεπτέμβριο αποσπούν το 18% του συνολικού λιανεμπορίου – τα νησιά έχουν 10,6% και η Κρήτη το 7,4%.

Η ίδια τάση επισημαίνεται και από την έρευνα της Circana, σύμφωνα με την οποία οι δύο συγκεκριμένες περιφέρειες αποσπούν το 19,6% του συνολικού λιανεμπορίου – με τα νησιά να έχουν το 11,5% και η Κρήτη το 8,1%. Συνολικά δηλαδή οι πωλήσεις των δύο περιοχών κινούνται περί τα 2 δισ. ευρώ!

Πότε πιάνουν οροφή τα σούπερ μάρκετ

Σίγουρα πρόκειται για εντυπωσιακές επιδόσεις που δεν έχουν πιάσει ακόμη την οροφή τους και φυσικά η εν λόγω τάση έχει ενσωματωθεί στην στρατηγική των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, οι οποίες προσπαθούν – δεν πρόκειται για εύκολη εξίσωση πλέον – να την αξιοποιήσουν επ΄ ωφελεία τους. Δηλαδή να επεκτείνουν κατά το δυνατόν το δίκτυο τους σ΄ αυτές τις περιοχές.

Παράλληλα σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία το 2025 έχει εξελιχθεί σε μία ιδιαίτερα καλή χρονιά για το ελληνικό λιανεμπορίου. Οπως αναφέρει η Circana ο όγκος των πωλήσεων αυξήθηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο κατά 4,1%.

Τα μικρά σημεία πώλησης

Επίσης έχει περιοριστεί η δυναμική των μικρών σημείων πώλησης – μέχρι 400 τμ – και ο ρυθμός ανάπτυξης τους ανέρχεται πλέον στο 6,9%, ενώ τα προιόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την έρευνα της Circana ο ρυθμός ανάπτυξης των pl τρέχει με 7,3% έναντι 5,1% των επωνύμων προϊόντων και το μερίδιο τους ανέρχεται πλέον στο 27,1%, ενώ των επωνύμων προϊόντων ανέρχεται στο 72,9%. Δηλαδή οι πωλήσεις των επωνύμων προϊόντων ανέρχονται στα περίπου 2,850 δισ. ευρώ!

Πηγή: OT.GR