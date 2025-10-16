Ενα νέο «ντόμινο» ανταγωνισμού πρόκειται να πυροδοτήσει από τις επόμενες ημέρες η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών». Πρωτίστως μεταξύ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και παράλληλα με αλυσίδων σούπερ μάρκετ και αρκετών προμηθευτών τους. Την εξέλιξη αυτή πρόκειται να πυροδοτήσει το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των αλυσίδων έδωσε στη πρωτοβουλία πολλές εκατοντάδες προϊόντων.

Ετσι αναμένεται να ενταθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των αντίστοιχων επωνύμων. Και δεν αποκλείεται στο επόμενο διάστημα να αναγκαστούν και άλλες προμηθευτικές εταιρείες να ενταχθούν στην «πρωτοβουλία» ή να προχωρήσουν σε μπαράζ προσφορών για να προστατεύσουν τα μερίδια τους.

Τι υποστηρίζουν τα σούπερ μάρκετ

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΤ, επί της ουσίας η «πρωτοβουλία των 1.000 μειώσεων», κατά τον μεγαλύτερο βαθμό είναι δική τους προσπάθεια. Είναι χαρακτηριστικές οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για μεγάλη απροθυμία στην αρχή από την πλευρά των προμηθευτικών επιχειρήσεων. Κι ήταν οι διαρκείς πιέσεις και οχλήσεις του λιανεμπορίου που οδήγησαν τελικά στην συμμετοχή μερικών δεκάδων βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Μάλιστα όπως έλεγε πηγή της αγοράς στην αρχή ήταν 2 – 3 προμηθευτές οι οποίοι έδιναν μείωση 1% – 1,5%! Μάλιστα υπήρχε κίνδυνος η προσπάθεια να καταρρεύσει. Κι η απροθυμία των προμηθευτικών επιχείρησεων οδήγησε τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να εντάξουν στην «Πρωτοβουλία» μερικές εκατοντάδες κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας η κάθε μία. Ετσι προέκυψε ο εντυπωσιακός αριθμός των 1.356 προϊόντων pl. Εκτιμάται ότι η κάθε αλυσίδα έχει εντάξει από περίπου 150 ως 250 κωδικούς η κάθε μία.

Η σύγκριση με την περσινή πρωτοβουλία

Αλλη πηγή της βιομηχανίας ανέφερε ότι πέρσι το αντίστοιχο «πρόγραμμα» είχε υψηλότερες μειώσεις έναντι του φετινού. Ωστόσο όμως το επόμενο διάστημα θα είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Πηγή του λιανεμπορίου έλεγε προς τον ΟΤ ότι «στους δικούς μου κωδικούς των pl έχω κάνει μειώσεις από 10% ως και 15%» – αν ληφθεί υπόψη ότι η διαφορά τιμής μεταξύ του επωνύμου προϊόντος και του προϊόντος ιδιωτικής ετικέτας κυμαίνεται από 20% ως και 30%, τότε στην προκειμένη περίπτωση η διαφορά με το αντίστοιχο επώνυμο προϊόν είναι από 30% ως και 45%!

Στην αντεπίθεση με προσφορές

Οι προμηθευτικές επιχειρήσεις με τα αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα για να διασώσουν τα μερίδια αγοράς τους πρέπει να «βάλουν το χέρι στο ταμείο» – δηλαδή πρέπει να στηρίξουν τα προϊόντα τους με ισχυρές προσφορές και πάνω στην μείωση της τιμής! Είναι φανερό ότι αυτό θα προκαλέσει ένα ισχυρό «ντόμινο» ανταγωνισμού μεταξύ των αλυσίδων, αλλά και μεταξύ αλυσίδων και προμηθευτών.

Παράλληλα οι 2.180 κωδικοί με μειωμένες τιμές που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Ανάπτυξης – και είχε αποκαλύψει ο ΟΤ – είναι προφανές ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν σε ένα σούπερ μάρκετ. Και τούτο διότι, όπως έλεγαν πηγές της αγοράς η κάθε αλυσίδα έχει μειώσει τις τιμές σε περίπου από 150 ως και 250 προϊόντα – τα 1.356 προϊόντα είναι το σύνολο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας όλων των αλυσίδων.

Παράλληλα δεν «δουλεύουν» ολες οι αλυσίδες όλα τα προϊόντα των προμηθευτών τους – υπολογίζεται δηλαδή ότι σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ σε μειωμένες τιμές θα είναι – κατά μέσο όρο – περί τα 700 προϊόντα, χωρίς να συνυπολογιστούν οι προσφορές και γενικότερα οι προωθητικές ενέργειες που θα έχει η αλυσίδα σε άλλα προϊόντα.

Πηγή: ot.gr