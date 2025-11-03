Στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση και αφορά στη συγκρότηση της νέας ανεξάρτητης εποπτικής αρχής της αγοράς, η διάταξη που αναφέρεται στην αναγραφή των «διπλών τιμών», είναι αυτή που έχει προκαλέσει αίσθηση στην αγορά. Και μεγάλες συζητήσεις κυρίως στον κλάδο των σούπερ μάρκετ, όσο και μεταξύ των προμηθευτικών επιχειρήσεων.

Ωστόσο, πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης καθ’ όλα αρμόδιες του θέματος, με τις οποίες συνομίλησε ο ΟΤ, αποσαφήνιζαν ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης κατ’ αρχήν να παρέμβει στη διαμόρφωση της τιμής ενός προϊόντος ή μιας ομάδας προϊόντων, των οποίων έχει διαταραχθεί η εφοδιαστικής αλυσίδα και ασκούνται πιέσεις στις τιμές. Ο λόγος της παρέμβασης είναι αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης των καταναλωτών. Όλα τα υπόλοιπα θα καθορίζονται με την έκδοση υπουργικής απόφασης.

Η διπλή αναγραφή τιμών

Αναλυτικότερα η εν λόγω διάταξη αφορά στα λεγόμενα νωπά προϊόντα – δηλαδή οπωροκηπευτικά και κρέατα. Η υπουργική απόφαση που θα εκδίδεται θα αναφέρει το προϊόν ή τα προϊόντα και η αναγραφή των «διπλών τιμών» – δηλαδή πως διαμορφώνεται η τελική τιμή του προϊόντος – θα είναι ορισμένου και περιορισμένου χρόνου. Δηλαδή μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδων ή ενός μηνός, όσο δηλαδή χρειάζεται για να επανέλθει η εφοδιαστική αλυσίδα στην κανονικότητα της, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Επίσης, στην πινακίδα που θα είναι αναρτημένη στο συγκεκριμένο σημείο του καταστήματος θα αναγράφεται η τιμή παραγωγού, εφόσον αλυσίδα αγοράζει το προϊόν απευθείας από τον παραγωγό ή του ενδιαμέσου εμπόρου, εφόσον προμηθεύεται από μεσάζοντα ή επειδή η προμήθεια γίνεται σε πολύ τακτική βάση – πχ. ανά εβδομάδα – η μεσοσταθμική τιμή αγοράς και φυσικά η τελική τιμή καταναλωτή.

Ο τζίρος του 1 δισ. στα σούπερ μάρκετ

Όμως πηγές της αγοράς έλεγαν ότι επί παραδείγματι οι συνολικές πωλήσεις των οπωροκηπευτικών στην ελληνική αγορά ανέρχονται στα 5 δισ. ευρώ και οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ – επίσης συνολικά – απολαμβάνουν μόνο το 20% αυτής της αγοράς, δηλαδή 1 δισ. ευρώ. Τα άλλα 4 δισ. ευρώ «ανήκουν» κυρίως στις λαϊκές αγορές ανά την Ελλάδα και στα μανάβικα.

Ως εκ τούτου ο καθορισμός των τιμών ή τα πιθανά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα αφορούν κυρίως τις λαϊκές αγορές και δευτερευόντως τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ακόμη στο θέμα των κρεάτων, με εξαίρεση το κοτόπουλο και τα αμνοερίφια, οι μεγαλύτερες ποσότητες πρωτίστως του μοσχαρίσιου και ακολούθως του χοιρινού κρέατος, είναι εισαγόμενες και ερώτημα που τίθεται από πηγές της αγοράς, είναι με ποιο τρόπο θα διαμορφώνονται οι τιμές με βάση τη διάταξη.

Βέβαια, όλες αυτές οι απορίες και πιθανόν κι άλλες εξαιρετικά κρίσιμες θα τεθούν στη συζήτηση που θα αρχίσει ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος με τους φορείς της αγοράς και φυσικά θα δοθούν και οι σχετικές απαντήσεις.

Πηγή: ot.gr