Κάθε σύγκρουση στη Βουλή για την Παιδεία φέρνει στο προσκήνιο και μια βαθύτερη διαφορά πολιτικής κουλτούρας μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠαΣοΚ, στον χώρο της εκπαίδευσης. Το ΠαΣοΚ υπερασπίζεται τις μεταρρυθμίσεις που έφερε στο παρελθόν και αποτέλεσαν, σύμφωνα με τα στελέχη του, έναν βασικό μοχλό κοινωνικής κινητικότητας, δημιουργώντας ευκαιρίες για χιλιάδες νέους να σπουδάσουν και να ανελιχθούν, ανεξαρτήτως κοινωνικής καταγωγής. Στον αντίποδα, η Νέα Δημοκρατία, με το πρόσφατο νομοθετικό της πλαίσιο, προωθεί την ενίσχυση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών, επιδιώκοντας την εμβάθυνση της επιλογής και της ανταγωνιστικότητας στον ακαδημαϊκό χώρο.

Τι γίνεται όμως όταν συγκρούεται ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα στην Παιδεία;

Η διαμάχη αυτή ξεπερνά το πεδίο της νομοθεσίας και αποτυπώνει δύο διαφορετικές αντιλήψεις, όπως έγινε και πρόσφατα στον νόμο για την ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων. Όπως θα γίνει και στο εγγύς μέλλον, καθώς η βιωσιμότητα κάποιων ιδρυμάτων, αλλά και σχολών υψηλής ζήτησης στην περιφέρεια, όπως η Νομική Κομοτηνής, σύμφωνα με βουλευτές, τίθεται σε κίνδυνο.

Το εθνικό απολυτήριο

Οι συγκρούσεις αυτές θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα. Το «εθνικό απολυτήριο» αποτελεί ήδη την αιτία για την πρώτη μεγάλη μάχη του Φθινοπώρου μέσα στην Βουλή. Με το ΠαΣοΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πως «παραχαράσσει την ιστορία», όταν λέει πως ανοίγει το διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα και πως αγνοεί τις θεσμικές διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει στην επιτροπή θεσμών, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κομμάτων, πλην ΚΚΕ

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Κινδυνεύουν να κλείσουν σχολές»

Ακόμη ένα θέμα που μένει ανοιχτό και αγγίζει ευαίσθητες πασοκικές χορδές, φέρνει αντιδράσεις και προαναγγέλλει σφοδρή αντιπαράθεση, έχει να κάνει με τις νομικές σχολές. Η εφαρμογή του νόμου Πιερρακάκη έχει επιτρέψει το άνοιγμα ακόμη τριών σχολών, που θα δίνουν πτυχίο δικηγόρου. Συγκεκριμένα, δύο τμήματα βρίσκονται στην Αθήνα και ένα στη Θεσσαλονίκη. Στο σύνολο τους δηλαδή, οι νομικές σχολές στην Ελλάδα θα είναι έξι, αν σε αυτές τις τρεις ιδιωτικές σχολές προσθέσουμε και τις τρεις δημόσιες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή.

Το πρόβλημα όμως που έχει εντοπιστεί από τη Χαριλάου Τρικούπη, δεν είναι μόνο η υπεραριθμία των σχολών Νομικής. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο ΚΤΕ Παιδείας του ΠαΣοΚ, Στέφανο Παραστατίδη, ακόμη ένα πρόβλημα είναι και η διγλωσσία της Νέας Δημοκρατίας. Πρόσφατα θύμισε πως το 2019, όταν υπήρξε αίτημα για ίδρυση τέταρτης δημόσιας Νομικής σχολής στην Πάτρα, η τότε υπουργός Νίκη Κεραμμέως είχε πει πως «η Νομική στην Πάτρα με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα ιδρυθεί». Ενώ το 2021, σε συνέντευξη της δήλωσε, μεταξύ άλλων, πως «το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι μια νέα Νομική σχολή. Δεν είναι θέμα αν χρειάζεται η Πάτρα Νομική, αλλά η χώρα. Είναι ευρύτερη η συζήτηση για την αναδιάταξη του πανεπιστημιακού χάρτη». Στο ΠαΣοΚ δεν ξέχασαν αυτές τις τοποθετήσεις και κάνουν λόγο για «αναντιστοιχία δηλώσεων μεταξύ δύο υπουργών και μίας κυβέρνησης, που άλλα λέει κι άλλα κάνει».

Παράλληλα, στο ΠαΣοΚ προετοιμάζονται για ένα φθινόπωρο κοινοβουλευτικής έντασης, καθώς ο συγκεκριμένος νόμος, όπως διαμηνύουν, έχει κι άλλα θέματα, γεωγραφικά, που θα… ξύσουν πληγές. Από τα 13 παραρτήματα που κατέθεσαν αίτημα αδειοδότησης τα 10 είναι στην Αθήνα, τα δύο είναι στην Θεσσαλονίκη και το ένα στον Πειραιά. Κατά συνέπεια, ακόμη ένα μεγάλο λάθος του νόμου Πιερρακάκη, όπως επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι «δεν προβλέπει γεωγραφικά κριτήρια, ούτως ώστε να διασφαλίσει τη σύνδεση της περιφέρειας με τη γνώση».

Στο επίκεντρο η Νομική Κομοτηνής

Διακρίνουν επίσης πως αυτή η κατάσταση της συσσώρευσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα αστικά κέντρα, θα οδηγήσει σε κλείσιμο δημόσια τμήματα στην περιφέρεια, ακόμα και σχολών υψηλής ζήτησης, όπως η Νομική Κομοτηνής. Στο πλαίσιο αυτό, η Νομική Κομοτηνής εξέδωσε ψήφισμα στις 08/09/2025, που κάνει λόγο, μεταξύ άλλων, για «υποβάθμιση των νομικών σπουδών μέσω εγκρίσεως προγραμμάτων που χαρακτηρίζονται από προχειρότητα, ελλείψεις και άγνοια θεμελιωδών συνιστωσών της ελληνικής νομικής επιστήμης».

Ο Στέφανος Παραστατίδης που βρίσκεται με κλιμάκιο του ΠαΣοΚ στην περιοχή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του κόμματος για τη Δ.Ε.Θ., συναντήθηκε την Τετάρτη 10/09/2025, με τον κοσμήτορα της σχολής Κώστα Αντωνόπουλο και συμφωνήσαν για τον κίνδυνο βιωσιμότητας που διατρέχει η Νομική σχολή της Κομοτηνής. Ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Παιδείας του ΠαΣοΚ τόνισε στο βήμα, πως «θα έπρεπε να έχει ληφθεί υπόψιν η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, η ισόρροπη σχέση κέντρου-περιφέρειας και τα κριτήρια που απαιτούνται, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του δημοσίου πανεπιστήμιου, ο ρόλος του και οι ρίζες του στην περιφέρεια», προαναγγέλλοντας εξελίξεις και πρωτοβουλίες του ΠαΣοΚ μετά τη Δ.Ε.Θ.

Ο ρόλος του Δ.Σ.Α.

Η σύγκρουση αυτή για τις σχολές Νομικής αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονη, καθώς σε αυτό αντιδρά και ο Δ.Σ.Α. Μετά από εισήγηση του Μιχάλη Καλαντζόπουλου, πάρθηκε ομόφωνη απόφαση να προσβληθεί η απόφαση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, που εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.

Σύμφωνα με πληροφορίες και μετά τις κινήσεις του Δ.Σ.Α., διαπιστώθηκε πως το πρόγραμμα σπουδών που διαφημίζουν ιδιωτικές σχολές Νομικής δεν έχει πάρει ακόμη έγκριση από τον αρμόδιο φορέα (ΕΘΑΑΕ). Για αυτόν τον λόγο, ο φορέας ζήτησε από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων να ορίσει εκπρόσωπο στην αρμόδια επιτροπή για την έγκριση των προγραμμάτων των ιδιωτικών νομικών σχολών, με στελέχη του ΔΣΑ να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους και να κάνουν λόγο για πρόχειρες διαδικασίες και μεθοδεύσεις της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας πρωτοβουλίες για το συγκεκριμένο ζήτημα.