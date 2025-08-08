Τετελεσμένα που σταδιακά της επιτρέπουν να ασκεί όλο και μεγαλύτερο έλεγχο στα εσωτερικά ζητήματα της Συρίας, δημιουργεί η Τουρκία, με την συνεργασία της κυβέρνησης του Άχμαντ Αλ Σαράα, γεγονός που ξαναφέρνει στην επιφάνεια το θέμα των Κούρδων της Συρίας, οι οποίοι έχουν εμπλακεί τις τελευταίες εβδομάδες σε μάχες με τα κυβερνητικά στρατεύματα στον βορρά.

Μάχη με τις κυβερνητικές δυνάμεις και τον χρόνο δίνουν οι Κούρδοι

Το διακύβευμα για τους Κούρδους είναι πως θα καταφέρουν να ενταχθούν στις κυβερνητικές δυνάμεις, αλλά και πως θα ενσωματωθούν στις λειτουργίες του συριακού κράτους με τους όρους της συμφωνίας που επετέχθη μερικούς μήνες πριν.

Το τελεσίγραφο που έχουν λάβει από την Τουρκία και τις ΗΠΑ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήγει στις 21 Αυγούστου. Η τουρκική κυβέρνηση όμως με αφορμή τις συγκρούσεις που ξεσπούν τις τελευταίες μέρες κοντά στο Χαλέπι, στην Μανμπτίτζ και σε άλλες πόλεις κοντά στα όρια των αυτοδιοικούμενων κουρδικών περιοχών με της Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας (SDF) των οποίων ηγείται το κουρδικό στοιχείο, ανεβάζει συνεχώς την ένταση των δηλώσεων της.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στην Άγκυρα: «Δεν έχει διαφύγει της προσοχής μας ότι η φωνή της τρομοκρατικής οργάνωσης SDF έχει γίνει πιο δυνατή, ενισχυμένη από τις συγκρούσεις στο νότο της Συρίας (σ.σ. εννοεί τις συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων για τις οποίες η Άγκυρα κατηγορεί το Ισραήλ). Οι επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης SDF στα περίχωρα της Μανμπίτζ και του Χαλεπίου εναντίον της συριακής κυβέρνησης τις τελευταίες ημέρες βλάπτουν την πολιτική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας».

Η Άγκυρα κινείται με στόχο τους Κούρδους

Η τουρκική πίεση όμως για το θέμα δεν εκφράζεται μόνο με δηλώσεις, αλλά όπως ανακοινώθηκε την Δαμασκό επισκέφθηκε εκτάκτως ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν με βασικό στόχο να συζητήσει για το κουρδικό. Σύμφωνα με τις αναφορές για τις συζητήσεις Φιντάν με την κυβέρνηση του Άχμαντ Αλ Σαράα, αυτές περιλάμβαναν «την αξιολόγηση των ανησυχιών της Τουρκίας για την εθνική της ασφάλεια που προκύπτουν από τη βορειοανατολική Συρία, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων, σε μια εποχή που η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Συρίας είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Μεταξύ άλλων οι συζητήσεις των δύο πλευρών εστίασαν στην αξιολόγηση των διμερών σχέσεων, τις εντάσεις μεταξύ της Συρίας και του Ισραήλ (πιο συγκεκριμένα όπως ανακοινώθηκε πριν την συνάντηση «τις ενέργειες και τη ρητορική του Ισραήλ που αποτελούν απειλή για τη Συρία και τη σταθερότητα της περιοχής»), αλλά και θέματα ανοικοδόμησης της χώρας.

Με τη στήριξη των ΗΠΑ οι Χώρες του Κόλπου επενδύουν στη Συρία…

Όλα τα παραπάνω έρχονται την στιγμή που στην χώρα με την στήριξη των ΗΠΑ, αλλά και της Τουρκίας, κλείνονται συμφωνίες για ανοικοδόμηση αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων κυρίως με αραβικές χώρες και τις μοναρχίες του Κόλπου (προ ημερών ανακοινώθηκαν επενδύσεις για την κατασκευή… μετρό στην Δαμασκό αξίας 2 δισεκατομμύριων δολαρίων με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και για την ανακατασκευή του αεροδρομίου της πρωτεύουσας για 4 δισεκατομμύρια δολάρια με την UCC Holdings του Κατάρ).

Πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη, η συριακή κυβέρνηση υπέγραψε διάφορα μνημόνια συμφωνίας με διεθνείς εταιρείες για τη δημιουργία 12 στρατηγικών έργων συνολικής αξίας 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λαϊκό Μέγαρο στην πρωτεύουσα, Δαμασκό, παρουσία του Σύρου προέδρου Άχμαντ αλ-Σάρα. Την μερίδα του λέοντος πήραν εταιρείες από το Κατάρ, την Τουρκία και τις ΗΠΑ.

Η πολιτική αυτή δημιουργίας «τετελεσμένων» που ενισχύουν περαιτέρω τους δεσμούς της Άγκυρας με την νέα κυβέρνηση της Δαμασκού, έχει αρχίσει να αποκτά «βάθος» καθώς πέραν της ανοικοδόμησης και της ασφάλειας, η Τουρκία συμβάλλει και σε άλλους τομείς, όπως στην ενέργεια.

…Ενώ η Τουρκία φέρνει αζέρικο αέριο μαζί με το Κατάρ

Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η τροφοδοσία του Χαλεπίου από την Τουρκία με φυσικό αέριο που φέρνει από το Αζερμπταϊτζάν μέσω αγωγών. Μιλώντας στην σχετική τελετή στην οποία παρευρέθηκαν ο υπουργός Ενέργειας της Συρίας, ο υπουργός Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν και ο επικεφαλής του αναπτυξιακού ταμείου του Κατάρ, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία θα βοηθήσει στην ομαλοποίηση της Συρίας.

«Στην αρχική φάση, έως και δύο δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως θα μπορούσαν να εξάγονται στη Συρία», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ στην τελετή στη νότια επαρχία Κιλίς, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Η Συρία αντίβαρο για την Γάζα- κλειδί για τη νέα ομαλότητα Τραμπ

Από τα παραπάνω, αλλά και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αποδεικνύεται ότι κάνουν πολλές και σημαντικές κινήσεις στην Μέση Ανατολή, προκύπτει ότι η προσπάθεια σταθεροποίησης της Συρίας παίζει κομβικό ρόλο στην συνολική επιστροφή της περιοχής σε μια νέα ομαλότητα.

Με δεδομένο το «νοκ άουτ» στην επιρροή του Ιράν στην περιοχή (μετά την ισραηλινή εκστρατεία κατά του Άξονα της Αντίστασης και της ίδιας της Τεχεράνης), το μόνο «αγκάθι» παραμένει η κατάσταση στην Γάζα και στην Δυτική Όχθη.

Το αντίβαρο σε αυτό είναι οι κινήσεις για συνεχή βελτίωση της κατάστασης στην Συρία, η οποία μετατρέπεται από την μια σε πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά από την άλλη δρα και ως κοινό έδαφος για άσκηση πολιτικής και προώθησης των συμφερόντων των μοναρχιών του Κόλπου, της Τουρκίας και των ΗΠΑ.

Τα παραπάνω εκφράζονται πλήρως όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο (βλέπε συμφωνίες ανοικοδόμησης), αλλά και σε επίπεδο δηλώσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι είναι σημαντικό οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες Αβραάμ, οι οποίες στοχεύουν στην ομαλοποίηση των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ, λέγοντας ότι αυτό θα διασφαλίσει την ειρήνη στην περιοχή. «Τώρα που το πυρηνικό οπλοστάσιο που «δημιουργείται» από το Ιράν έχει ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ εντελώς, είναι πολύ σημαντικό για μένα όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες Αβραάμ», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανεξάρτητα από το εάν η ανάρτηση αυτή Τραμπ είναι αληθής ως προς το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν (η ιρανική πλευρά δεν φαίνεται να διέθετε ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο, αλλά και τα αμερικανικά πλήγματα δεν κατέστρεψαν πλήρως τις δυνατότητες της Τεχεράνης για εμπλουτισμό ουρανίου), η στόχευση των ΗΠΑ, φαίνεται ότι είναι να έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε όταν με κάποιον τρόπο διευθετηθεί το ζήτημα των παλαιστινιακών εδαφών, να υπάρχει ο χώρος για να λειτουργήσουν οι Συμφωνίες του Αβράαμ. Εξάλλου ο Τραμπ έχει ο ίδιος καλέσει τον Άχμαντ Αλ Σαράα κατα το παρελθόν να προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβράαμ, που κατά τα φαινόμενα παίζουν ένα μέσο για την επισφράγιση των νέων δεδομένων στην Μέση Ανατολή.

Είναι ενδεικτικό πως στον υπολογισμό των Αμερικανών για τις Συμφωνίες, θέση έχουν μέχρι και το Αζερμπαϊτζάν (στενός σύμμαχος της Τουρκίας κατά τα φαινόμενα από τον Καύκασο μέχρι και την Συρία) αλλά και άλλες χώρες της Κεντρικής Ασίας με τις οποίες η κυβέρνηση Τραμπ -σύμφωνα με αναφορές- συζητά ενεργά για το ενδεχόμενο αυτό.