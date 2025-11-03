Σαφείς αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και από το παρών πολιτικό σύστημα πήρε η Μαρία Καρυστιανού σε σε podcast της Εφημερίδας των Συντακτών ενώ την ίδια ώρα αναφέρθηκε σε μία νέα κίνηση πολιτών που είναι στα σκαριά και στην οποία είναι πιθανό να συνεργαστεί.

Την ίδια ώρα είπε ότι δεν τοποθετείται πολιτικά ούτε στο κέντρο, ούτε στη δεξιά, ούτε στην αριστερά και δήλωσε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια απείχε της εκλογικής διαδικασίας ενώ, αναφερόμενη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε ότι είναι ότι χειρότερο μας έχει συμβεί και επανέλαβε τα περί συγκάλυψης στην υπόθεση των Τεμπών για να κρυφτεί κάτι, «ενδεχομένως κάποιο παράνομο φορτίο στο εμπορικό τρένο».

«Ο κ. Τσίπρας έχει το παρελθόν του»

Ειδικότερα, η Μαρία Καρυστιανού αναφερόμενη στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή είπε: «Ο επαγγελματίας πολιτικός έχουμε συνηθίσει άλλα να λέει και άλλα να κάνει. Ο κύριος Τσίπρας έχει το παρελθόν του. Δεν ξέρω τι λέει τώρα, αλλά έχει μια ιστορία πίσω του. Την έχουμε δει. Εγώ θα μείνω σ’ αυτό, δεν θέλω να ακούω λόγια, αλλά θέλω να βλέπω πράξεις».

Ακόμη, διέψευσε ότι από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα τής έγινε πρόταση να συμπορευτούν: «Όχι, αυτό δεν είναι σωστό» είπε χαρακτηριστικά.

«Είχα απογοητευτεί πλήρως»

Για το πολιτικό σύστημα της χώρας, η κ. Καρυστιανού ήταν απολύτως απορριπτική: «Αυτό το πολιτικό σύστημα, όχι δεν το εμπιστεύομαι» ξαθ εξήγησε ότι η σχέση της με την πολιτική πριν το δυστύχημα στα Τέμπη καθοριζόταν από την απογοήτευσή της, καθώς δεν μπορούσε να βρει κάτι που να την εκφράζει.

«Δεν υπήρχε κάτι να ψηφίσω»

«Είχα απογοητευτεί πλήρως, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε κάτι να ψηφίσω, στις τελευταίες εκλογές δεν πήγαινα καν στις εκλογές. Η εμπιστοσύνη μου είχε χαθεί προ πολλού, απλά τα τελευταία δεν μπορούσα να φανταστώ το μέγεθος της διαπλοκής, της διαφθοράς», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά»

Για το που τοποθετεί πολιτικά τον εαυτό της στον άξονα Αριστερά – Δεξιά η κ. Καρυστιανού εξήγησε: «Έχω φύγει από αυτό. Δεν είμαι κέντρο, ούτε αριστερά, ούτε δεξιά. Εγώ είμαι με το τι πρέπει να γίνει για να σωθεί η χώρα».

Για τα όσα ακούγονται για τη δημιουργία νέου πολιτικού σχηματισμού η Μαρία Καρυστιανού είπε: «Βεβαίως και έχω άποψη για το πώς θα γίνει η κάθαρση και στα Δικαστικά. Μπορεί να μην είμαι δικαστικός, αλλά σίγουρα έχω την πολύ μεγάλη επιθυμία να το δω να συμβαίνει».

«Μόνο του δε συμβαίνει τίποτε»

«Μόνο του δεν συμβαίνει τίποτα. Θα πρέπει να γίνει μέσα από τους πολίτες», είπε για να συμπληρώσει πως δεν χρειάζεται να υπάρχει ένας ηγέτης σε μια τέτοια προσπάθεια, αλλά «θα μπορούσε να είναι και μια ομάδα προσώπων που να εμπνέουν εμπιστοσύνη».

«Η λύση έρχεται πολύ γοργά»

Μάλιστα, ανέφερε ότι ήδη δημιουργείται «η λύση» για το πρόβλημα καθώς «έχουμε φτάσει χαμηλότερα από τον πάτο» και μάλιστα αυτή η λύση ετοιμάζεται «πολύ γοργά».

«Θα συνεργαστώ»

«Όταν αυτή η κίνηση πάρει σάρκα και οστά, θα βγάλει και τον ηγέτη της. Αν υπάρχει μια ομάδα που έχει λύσεις για όλα, θα συνεργαστώ, θα το στηρίξω και θα εργαστώ γι’ αυτό», διευκρίνισε, όταν ρωτήθηκε αν η ίδια θα ήθελε να ηγηθεί σε αυτή την προσπάθεια.

«Ο Μητσοτάκης είναι χάος»

Μιλώντας για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και ερωτώμενη τι θα επέλεγε στο δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», η κ. Καρυστιανού είπε ότι «ο Μητσοτάκης είναι χάος».

«Αυτή η κυβέρνηση ότι χειρότερο μάς έχει συμβεί»

«Θεωρώ οτιδήποτε άλλο ότι είναι πολύ καλύτερο αρκεί να είναι εκτός πολιτικού συστήματος γιατί το πολιτικό σύστημα είναι παρόμοιο στο μυαλό μου. Αυτή η κυβέρνηση είναι το χειρότερο που μας έχει συμβεί και διέψευσε ότι έχει ψηφίσει ποτέ Μητσοτάκη. «Όχι, δεν τον έχω ψηφίσει» κατέληξε.

Συγκάλυψη και παράνομο φορτίο

Επιπλέον, η κ. Καρυστιανού είπε ότι δεν εμπιστεύεται την ηγεσία της Δικαιοσύνης, ενώ για τον κ. Μπακαΐμη είπε ότι ο ίδιος, αν και ευγενικός, «μας κορόιδευε» και μάλιστα κατ’ εντολήν.

Τέλος, η κυρία Καρυστιανού επέμεινε ότι η κυβέρνηση προχώρησε συνειδητά σε συγκάλυψη προκειμένου να κρύψει κάτι, ενδεχομένως κάποιο παράνομο φορτίο στο εμπορικό τρένο.