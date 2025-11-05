Εντονα αντέδρασε ο Νίκος Πλαγιάς, πατέρας παιδιού που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στα όσα είπε σήμερα, Τετάρτη 05-11-2025 Ο Νίκος Καραχάλιος για τη Μαρία Καρυστιανού και την πρωτοβουλία για το κίνημα ΚΥΜΑ.

Κρατώντας την ίδια στάση όπως και στο πρώτο σχόλιο του στη φημολογία για δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού ο Νίκος Πλακιάς ανάρτησε το εξής: «Συνεχίζει να ανακατεύεται το στομάχι μου».

Στην ανάρτησή του αναφέρεται και στο πρόσωπο του Νίκου Καραχάλιου. «Καραχάλιος=Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή». «Περιμένω επίσημη διάψευση» καταλήγει.