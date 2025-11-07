Η παγκόσμια οικονομία αναζητά πυξίδα σε μία εποχή που η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες και ο μετασχηματισμός των επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαίος. Πόσο γρήγορα όμως θα συμβεί αυτό και με ποια στρατηγική;

Το 6ο ΟΤ Forum που διοργανώνει ο Οικονομικός Ταχυδρόμος με τίτλο «Η επιχείρηση του μέλλοντος: Μετασχηματισμός και παραγωγή προστιθέμενης αξίας» επιχειρεί να δώσει τις απαντήσεις, ανοίγοντας το δημόσιο διάλογο για τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Η δεύτερη και τελευταία μέρα του FORUM ξεκίνησε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μικρού Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών, όπως και η προηγούμενη.

Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα έχει καταστεί κόμβος ενεργειακής διαφοροποίησης

Μιλώντας στο Forum, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στην υπουργική Σύνοδος Ενέργειας του σχήματος 3+1 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες) αλλά και στη συμφωνία για συμμετοχή της ExxonMobil με μερίδιο 60 % στην Κοινοπραξία Energean – Helleniq Energy που έχει τα δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο.

Ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι το σχήμα 3+1 αποτελεί «μια υψηλή γεωπολιτική συμμαχία», η οποία δημιουργεί συνθήκες ώστε «να υπάρξει συνολική συμμαχική προσέγγιση», προσθέτοντας με νόημα πως «και το Ισραήλ και η Κύπρος είναι καίριες χώρες για τη γεωστρατηγική μας», ενώ συμπλήρωσε πως «είναι εδώ για να μείνει να ενισχυθεί».

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Όπως είχε προαναγγείλει, ήδη από χθες, στο 60 ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο, ο Αλέξανδρος Εξάρχου, πρόεδρος και CEO του AKTOR, υπεγράφη σήμερα η ιστορική συμφωνία της κοινοπραξίας AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας (Atlantic-SEE LNG Trade) για την προμήθεια αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Venture Global και τη διανομή του στην Ανατολική Ευρώπη μέσω του λεγόμενου Κάθετου Διαδρόμου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά συμμετέχοντας στις εργασίες της πρώτης ημέρας του OT FORUM: «Μέχρι αύριο (σ.σ. σήμερα Παρασκευή) θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα καταστήσουν σαφές τι πάμε να κάνουμε εδώ», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι ως εισηγμένη εταιρεία δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».

Ο κ. Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιστορική για την Ελλάδα: «Σήμερα ολοκληρώνουμε ένα παγκόσμιο εμπορικό εγχείρημα για την απόκτηση σημαντικών ποσοτήτων LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Θεοδωρικάκος: Τα χρήματα που δίνονται στις επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιούνται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, τόνισε ότι «ο μετασχηματισμός δεν τελειώνει από τη μια στιγμή στην άλλη, καθώς αφορά πολλές παραμέτρους τις οποίες ανέφερε ο υπουργός. Ομως, έχει κάποιους στόχους αυτό το όραμα. Αναπτύσσει τους στόχους του υπουργείου Ανάπτυξης σε αυτό το πλαίσιο.

Σε σχέση με τα κίνητρα στις επιχειρήσεις υπογράμμισε ότι «οφείλουμε τα χρήματα υπό οποιανδήποτε μορφή και αν δίνονται να αξιοποιούνται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο» Ο υπουργός έδωσε επίσης έμφαση σε δύο εργαλεία: Πρώτον, τη σύνδεση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων το ΑΙ καθώς «δεν υπάρχουν περιθώρια καθυστέρησης». «Υπάρχουν 150 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν μέσα στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους μέσω του αναπτυξιακού».

«Το δεύτερο εργαλείο αφορά την κινητροδότηση για να ξαναχτίσουμε μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Ενα πλαίσιο 150 εκατ. ευρώ υπεραποσβέσεων» ημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος