Παρουσία πολλών συγγενών θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη ξεκίνησε με ενστάσεις η δίκη δύο ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος σχετικά με τις έρευνες που είχαν κάνει για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021, με τους ελεγκτές να καταλήγουν ότι «δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στα όργανα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Προϊσταμένης Αρχής της ΕΡΓΟΣΕ για την επιβάρυνση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων με το ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ από αναντίρρητα σημειωθείσες καθυστερήσεις των ανωτέρω οργάνων της ΕΡΓΟΣΕ και χωρίς πρόθεση κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουαρίου 2019 έως 31 Οκτωβρίου 2020».

Οι δύο κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στη δίκη και μεταξύ των μαρτύρων που θα καταθέσουν είναι ο πρώην και η νυν επικεφαλής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Παρόντες στο δικαστήριο ήταν πολλοί συγγενείς θυμάτων από τα Τέμπη ανάμεσα στους ο Παύλος Ασλανίδης, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο Βασίλης Παπαχαραλάμπους, πατέρας του ελεγκτή της επιβατικής αμαξοστοιχίας Παναγιώτη Παπαχαραλάμπους, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας.

Μέσω δικηγόρων δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και άλλοι συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, όπως η Μαρία Καρυστιανού, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης κ.α. Παρών στην αίθουσα είναι και ο Πάνος Ρούτσι.

Χθες, με γραπτή δήλωση οι συγγενείς των θυμάτων ζήτησαν αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ώστε οι κατηγορούμενοι να δικαστούν για κακούργημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «να τιμωρηθούν για τις κακουργηματικές στην πραγματικότητα ενέργειές τους, δεδομένου ότι οι σκόπιμες εγκληματικές ενέργειές τους οδήγησαν στο θάνατο τους αγαπημένους μας».

Οι ενστάσεις

Ο συνήγορος υπεράσπισης των δύο ελεγκτών, ο οποίος είναι δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου τους Κράτους, υπέβαλε ένσταση κατά του παραδεκτού της παράστασης προς υποστήριξης της κατηγορίας των συγγενών.

Οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων υπέβαλαν αίτημα το Νομικό Συμβούλιο τους Κράτους να μην εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους, αλλά να βρεθεί στη θέση της υποστήριξης της κατηγορίας.