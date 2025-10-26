Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος των Τεμπών, από σήμερα θα βρίσκεται στο Σύνταγμα καθώς φοβάται πως θα σβήσουν τα 57 ονόματα των θυμάτων.

Μιλώντας για την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι εκφράζει τον φόβο του πως τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα σβηστούν.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη. Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, ας φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν. Φοβάμαι ότι θα τα σβήσουν. Προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα «Μέχρι τέλους» τις τελευταίες μέρες.

Εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα και καλώ όλους όσους με στήριξαν να είμαστε όλοι μαζί γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Αυτό που κάνουν είναι μία πράξη εκδίκησης και δεν θα περάσει. Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου».

Ο κ. Ρούτσι ζήτησε από την κυβέρνηση να μη χρησιμοποιήσει βία ενώ απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό και την ΕΛ.ΑΣ τόνισε

«Κύριε πρωθυπουργέ, σας εκλιπαρώ, μη κάνετε κάτι σε αυτό τον κόσμο, σε αυτά τα παιδιά. Και στην αστυνομία λέω το εξής: λίγο σκεφτείτε εάν ήταν τα παιδιά σας εδώ πέρα. Τι θα κάνατε; Τι θα κάνατε και βαράτε όλο τον κόσμο χωρίς λόγο; Μην το κάνετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ ειρηνικά. Τιμούμε τα παιδιά μας. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ κάθε βράδυ, δεν κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε εμείς η απειλή. Άλλοι είναι».