Ένταση σημειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10 στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του αιτήματος αναβολής της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Το αίτημα είχε υποβληθεί από έναν εκ των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορούμενου.

Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο συνήγορος απηύθυνε φράση προς την πλευρά των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση συγγενών των θυμάτων, οι οποίοι φώναξαν «ντροπή» και ζήτησαν να εμφανιστούν και οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που απουσίαζαν από τη διαδικασία.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, λόγω της έντασης, το δικαστήριο διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση και αναμένεται να συνεχίσει μέσα στην επόμενη ώρα.

Να σημειωθεί πως πριν την διακοπή ο συνήγορος συγγενών θυμάτων κ. Δημήτρης Σκαριπας ζήτησε και έλαβε άδεια από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών προκειμένου να παρασταθεί στη δίκη επισημαίνοντας έτσι πως δεν υπάρχει κόλλημα από τους δικηγόρους και δεν μπορεί να δωθεί αναβολή για αυτόν τον λόγο.

Η πλευρά ης υποστήριξης ζητά να απορριφθεί το αίτημα αναβολής και να διατάξει η εισαγγελέας την βίαιη προσαγωγή των άλλων δύο κατηγορουμένων που δεν παρέστησαν σήμερα στο δικαστήριο.