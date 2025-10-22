Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ότι απαγορεύτηκε σε συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και μέλη της ομάδας «Μέχρι τέλους» (που περιφρουρούν το χειροποίητο μνημείο με τα γραμμένα ονόματα των 57) να μπουν στη Βουλή.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας οι συγγενείς περίμεναν 45 λεπτά στην είσοδο και δεν τους άφησαν να μπουν στη Βουλή αν δεν κάλυπταν τις μπλούζες που φόραγαν, που είχαν πάνω είτε συνθήματα για την τραγωδία είτε φωτογραφίες των θυμάτων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι αυτό «είναι ένα ακόμα δείγμα αυταρχικοποίησης ακόμα και μέσα στην Βουλή». «Ντροπιαστικό να υπάρχει τέτοια τρομοκράτηση. Οι αστυνομικοί να τους λένε ότι στα θεωρεία δεν θα βγάλετε τσιμουδιά, δεν πρέπει να μιλήσετε, δεν θα εκφραστείτε. Να τους ελέγχουν τι έχουν μέσα στην τσάντα τους. Να ρωτάνε γιατί έχουν πανό μέσα στην τσάντα τους». Όπως ανέφερε αυτα δεν γίνονται σε καμία άλλη δημοκρατική χώρα.