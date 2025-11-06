Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, το BHMAGAZINO αφιερώνει τις σελίδες του στον άνδρα που ξεχωρίζει.

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ, το νέο BHMAGAZINO υποδέχεται τον άνδρα που εμπνέει, γοητεύει, δημιουργεί, κυριαρχεί. Ένα τεύχος γεμάτο έμπνευση, στυλ και ουσία — αφιερωμένο σε εκείνους που ξέρουν να ζουν με ένταση και αυτοπεποίθηση.

Μέσα στις σελίδες του, θα συναντήσετε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα περιηγηθείτε στην κορυφή της ανδρικής μόδας με top outfits κορυφαίων οίκων και θα γνωρίσετε τα πιο εκλεπτυσμένα αξεσουάρ της σεζόν. Οι τέχνες, το θέατρο, η μουσική και τα ταξίδια που εμπνέουν τους άνδρες αποκτούν τη θέση που τους αξίζει.



Ανακαλύψτε τα υπερπολυτελή ανδρικά κουρεία του κόσμου, εκεί όπου η κομψότητα συναντά τη λάμψη του παρελθόντος, αλλά και τα τελευταία μοντέλα αυτοκινήτων, για ασφαλή και απολαυστικά ταξίδια στην πόλη ή πέρα από αυτήν.

Απολαύστε special drinks από τους πιο έμπειρους mixologists, χρήσιμα tips, ιδέες επιχειρηματικότητας σε υψηλό επίπεδο, πολιτικές αναλύσεις και θέματα που συνθέτουν τον σύγχρονο ανδρικό τρόπο ζωής.

Ακόμη, ένα αφιέρωμα στη ζωή του νέου δημάρχου Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και μια αποκαλυπτική συζήτηση με τον Άρη Σερβετάλη, τον ηθοποιό που ξεχωρίζει για το ταλέντο και τη στάση ζωής του.

Το BHMAGAZINO της Κυριακής 9 Νοεμβρίου είναι μια ωδή στον άνδρα του σήμερα — στον άνδρα που ξέρει ποιος είναι.

Αυτή την Κυριακή με ΤΟ ΒΗΜΑ. Μην το χάσετε.