Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου το «Βήμα της Κυριακής» κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: Ο Αρκάς με το σημειωματάριο του Φθινοπώρου, το νέο τεύχος Αργυρώ και όπως κάθε Κυριακή το ΒΗΜΑGAZINO.

Αρκάς Το σημειωματάριο του Φθινοπώρου

Ο αγαπημένος ΑΡΚΑΣ επιστρέφει με το καθιερωμένο «Σημειωματάριο του Φθινοπώρου»! Με 80 ξεκαρδιστικά σκίτσα από τις πιο εμβληματικές σειρές του κορυφαίου Έλληνα κομίστα – Δίσεκτα χρόνια, Προφήτης, Περιμένοντας τη βροχή, Χαμηλές πτήσεις, Ζευγάρια, Τα μαύρα, Ισοβίτης, Θανασάκης – το σημειωματάριο αυτό είναι πολλά περισσότερα από ένα πρακτικό εργαλείο για την καθημερινότητα: είναι μια μικρή συλλογή έμπνευσης, σαρκασμού και ζωής.

Σε 160 σελίδες, με ετήσιο ημερολόγιο, παγκόσμιες ημέρες, εορτολόγιο και χρήσιμα τηλέφωνα, το σπιράλ σημειωματάριο του Αρκά προσφέρει χώρο για σκέψεις, σχέδια και χιούμορ – το είδος του χιούμορ που μόνο εκείνος ξέρει να μας χαρίζει: ανελέητο και πνευματώδες, βαθιά ανθρώπινο και ταυτόχρονα λυτρωτικό.

Για περισσότερα από σαράντα χρόνια, ο Αρκάς αποδεικνύει πως το αυθεντικό γέλιο δεν είναι ποτέ επιφανειακό. Μέσα από τους ήρωές του, μας επιτρέπει να γελάμε με τα ανθρώπινα, να στοχαζόμαστε πάνω στην ανοησία, την αυταρέσκεια, την απελπισία και – γιατί όχι – τον θάνατο.

Αργυρώ

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου επιστρέφει με ένα ολοκαίνουργιο τεύχος αφιερωμένο στα πιο αγαπημένα γλυκά όλων μας: τα κέικ. Μας παρουσιάζει μια συλλογή που συνδυάζει την παράδοση με τις διεθνείς τάσεις στη ζαχαροπλαστική, δίνοντας ιδέες για κάθε στιγμή.

Ανάμεσα στις συνταγές θα βρείτε: Matilda Cake, Truffle χωρίς αλεύρι, Angel Food Cake, Sacher Torte, Victoria Cake και Chiffon Cake, για τους λάτρεις των κλασικών και διεθνών επιδορπίων.

Μηλόπιτα διαφορετική απ’ όλες, κέικ με δαμάσκηνα και πετιμέζι, λεμονάτα κεκάκια με λάιμ και κρέμα, κέικ γιαουρτιού και κέικ μανταρίνι, για όσους αγαπούν την αυθεντική, σπιτική γεύση. Vegan κέικ σοκολάτας και άλλες σύγχρονες προτάσεις για όσους ακολουθούν εναλλακτικές διατροφικές επιλογές.