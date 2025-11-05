Σε δύσκολη θέση βρέθηκε και πάλι η βρετανική κυβέρνηση, αφού η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι άλλος ένας αλλοδαπός κρατούμενος αποφυλακίστηκε κατά λάθος, εν μέσω της τεταμένης δημόσιας συζήτησης για τη μετανάστευση και το σύστημα χορήγησης ασύλου στη χώρα.

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ένας Αιθίοπας που είχε αιτηθεί άσυλο, ο Χαντούς Κεμπάτου, ο οποίος καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο για σεξουαλική επίθεση, αφέθηκε ελεύθερος κατά λάθος.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι ανακοίνωσε τότε ότι θα διεξαχθεί έρευνα, αφού τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτού του είδους τα λάθη έχουν αυξηθεί κατακόρυφα (262 αποφυλακίσεις από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι τον φετινό Μάρτιο, έναντι μόλις 115 έναν χρόνο νωρίτερα).

Σήμερα, η αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε τη Δευτέρα πως ένας 24χρονος Αλγερινός αποφυλακίστηκε κατά λάθος από το σωφρονιστικό ίδρυμα του Γουόντσγουορθ, στο νότιο Λονδίνο, στις 29 Οκτωβρίου, δηλαδή μόλις πέντε ημέρες μετά τον Κεμπάτου. Η αστυνομία δεν διευκρίνισε αν ο Αλγερινός, που ακόμη αναζητείται, είχε ζητήσει άσυλο στη Βρετανία.

«Παντελώς απαράδεκτο το λάθος»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε «αγανακτισμένος και κατάπληκτος» από αυτό το νέο λάθος και σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι στο υπουργείο του προσπαθούσαν «όλη τη νύχτα» να τον εντοπίσουν και να τον οδηγήσουν πίσω στη φυλακή.

Ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «παντελώς απαράδεκτο» το λάθος. «Το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί και να εφαρμοστούν οι κατάλληλοι έλεγχοι για να αποφευχθεί μια επανάληψη αυτού του πράγματος», υπογράμμισε.

Ο Ντέβιντ Λάμι δέχεται πάντως σφοδρή κριτική αφού αρνήθηκε να επιβεβαιώσει στο κοινοβούλιο ότι γνώριζε το νέο λάθος. Νωρίτερα σήμερα ο Λάμι αντικαθιστούσε τον Στάρμερ (βρίσκεται στη Βραζιλία για την COP30) στην εβδομαδιαία συνεδρίαση επερωτήσεων, όταν ρωτήθηκε για την περίπτωση του Αλγερινού. Η πληροφορία δεν είχε επιβεβαιωθεί από επίσημη πηγή, όμως ένας Συντηρητικός βουλευτής τον ρώτησε αν μετά τον Χαντούς Κεμπάτου αποφυλακίστηκε κατά λάθος και κάποιος άλλος κρατούμενος. Ο Λάμι δεν απάντησε, παραπέμποντας μόνο στα πεπραγμένα των Συντηρητικών στη διαχείριση των φυλακών, και έδειξε να εκνευρίζεται όταν ο βουλευτής επανέλαβε την ερώτηση.

Ένας εκπρόσωπος της ηγέτιδας των Συντηρητικών Κέμι Μπάντενοχ σχολίασε ότι ο Λάμι θα πρέπει να επιστρέψει στη Βουλή και να κάνει μια δήλωση για το θέμα «το συντομότερο δυνατόν».