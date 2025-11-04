Δεν λέει να κοπάσει η αναμπουμπούλα που ξέσπασε με αφορμή το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ. Η αναβολή της σημερινής προγραμματισμένης συνεδρίασης στη Βουλή, ώστε ο διοικητής να ενημερώσει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή αναβλήθηκε.

Με επιστολή του ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τα μέλη για την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα. Η χθεσινοβραδινή μαραθώνια άτυπη συνεδρίαση της «γαλάζιας» κοινοβουλευτικής ομάδας δεν άφησε και πολλά περιθώρια στον πρώην – πλέον – διοικητή των ΕΛΤΑ.

Καζάνι που βράζει η ΝΔ

Παρόλα αυτά, η ένταση δεν έχει κοπάσει. «Γαλάζιο» πηγαδάκι, ανάμεσα στους οποίους ήταν βουλευτές που πρωταγωνίστησαν στη χθεσινή επίθεση κατά του κ. Σκλήκα επέμεναν πως «για εμάς το θέμα δεν έχει τελειώσει», λέγοντας ότι θα επιμείνουν στις θέσεις τους.

Η παραίτηση δεν αλλάζει κάτι, λένε. Την ίδια ώρα, εκνευρισμό έχει προκαλέσει η ανάρτησή της Ειρήνης Αγαπηδάκη στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι χαρακτηριστικό το σχόλιο βουλευτή που έλεγε στους συναδέλφους του σε έντονο ύφος: «Ας βγει μια φορά να ζητήσει την ψήφο του κόσμου και ας μιλήσει. Δεν έχει πάρει ψήφο ούτε σε 15μελες. Ντροπή της!».

Πυρά και από την αντιπολίτευση

Κριτική ωστόσο άσκησε και η αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ σε δήλωση του σημειώνει πως είναι φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας το κλείσιμο των ΕΛΤΑ. Και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, πως αναβλήθηκε η επιτροπή «ώστε να μην λογοδοτήσει η κυβέρνηση».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη δήλωση του λέει πως «η αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής της Βουλής που είχε καθοριστεί σήμερα μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα απ’ όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μιας οξείας κυβερνητικής κρίσης».

Ο Σωκράτης Φάμελλος, καταλογίζει ευθύνες στην κυβέρνηση αλλά και τον πρωθυπουργό προσωπικά και σημειώνει πως «η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα, και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες».

Τα «βέλη» του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη πέταξε και ο Αλέξης Χαρίτσης. Όπως είπε, «ο πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες. Οφείλει να εμφανιστεί. Οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Οφείλει να απολογηθεί».

Νέο αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για σύγκληση επιτροπής για ΕΛΤΑ

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κατέθεσαν σήμερα νέο αίτημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής για εκ νέου προσδιορισμό – εντός της ημέρας – της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με θέμα το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Όπως τονίζουν, η συζήτηση είναι κατεπείγουσα, καθώς η απόφαση αυτή οδηγεί σε περαιτέρω εγκατάλειψη της υπαίθρου και απαιτείται άμεση ενημέρωση της Βουλής από τους αρμόδιους υπουργούς και τον επικεφαλής του Υπερταμείου.

Το κατατεθέν αίτημα

Τρίτη, 04 Νοεμβρίου 2025

Προς Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Κοιν.:

1. Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων

2. Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης

Θέμα: «Αίτημα για εντός της ημέρας εκ νέου προσδιορισμό της κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με το από 31/10/2025 αίτημά μας, ζητήσαμε την άμεση σύγκληση κοινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το κλείσιμο 204 καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Με την από 04/11/2025 ανακοίνωσή σας, μας ενημερώσατε για την αναβολή της σημερινής κοινής συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης.

Επειδή δεν υπήρχε κανένας ουσιαστικός λόγος για την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, με την παρούσα ζητούμε τον εντός της ημέρας εκ νέου προσδιορισμό συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης & Δικαιοσύνης, με την παρουσία:

1. του Υπουργού Οικονομικών,

2. του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης

3. του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και

4. του Επικεφαλής του Υπερταμείου

Η αναστολή λειτουργίας των 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ συνδέεται με την εγκατάλειψη και την ερήμωση της υπαίθρου και η συζήτηση στη Βουλή για το μείζον αυτό θέμα είναι κατεπείγουσα, ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός.

Δεδομένης της κρισιμότητας του θέματος η Κυβέρνηση και οι Υπουργοί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τη Βουλή και τους Βουλευτές για ένα τόσο σοβαρό θέμα που απασχολεί ολόκληρη την κοινωνία.

Οι Υπογράφοντες Βουλευτές

Καλαματιανός Διονύσιος

Ακρίτα Έλενα

Γεροβασίλη Όλγα

Καραμέρος Γιώργος

Κόκκαλης Βασίλειος

Μαμουλάκης Χάρης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος