Λάβρος κατά του Ισραήλ ήταν ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών στις δηλώσεις του μετά την σύνοδο των ΥΠΕΞ των μουσουλμανικών χωρών, που διοργάνωσε στην Κωνσταντινούπολη, με αντικείμενο τη σφυρηλάτηση κοινής θέσης για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, όπου η κατάσταση, όσον αφορά την ασφάλεια και από ανθρωπιστική σκοπιά, παραμένει επισφαλής, παρά την υποτιθέμενη σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Ιορδανίας, του Πακιστάν και της Ινδονησίας είχαν γίνει δεκτοί από τον Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Έξι μέρες αργότερα, ο αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το σχέδιό του για να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη στον ισοπεδωμένο θύλακα.

Ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος κατηγορεί το Ισραήλ πως αναζητεί προσχήματα για να τερματίσει την κατάπαυση του πυρός, δήλωσε μετά τη συνάντηση, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή της εκεχειρίας, κατηγορώντας το Ισραήλ πως την παραβιάζει συστηματικά και παρεμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια, για την οποία εξάλλου επέμεινε στην ανάγκη να αυξηθεί.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τόνισε ότι το Ισραήλ «πρέπει να σταματήσει τις παραβιάσεις και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Αναφερόμενος στη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης, σημείωσε ότι η συμμετοχή χωρών θα εξαρτηθεί από τον ορισμό και τις παραμέτρους της αποστολής. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τουρκία πιστεύει πως οι Παλαιστίνιοι πρέπει να κυβερνούν την Παλαιστίνη και να διασφαλίζουν οι ίδιοι την ασφάλειά τους.

Κατέληξε πως η Τουρκία «είναι έτοιμη να κάνει ό,τι χρειαστεί για την ειρήνη», αλλά υπογράμμισε ότι «πρέπει πρώτα να υπάρξει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο».

Η συνάντηση με τη Χαμάς

Ενόψει της σημερινής συνόδου, ο Φιντάν είχε συνάντηση το περασμένο Σάββατο, στην Κωνσταντινούπολη, με αντιπροσωπεία του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, της οποίας επικεφαλής ήταν ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος στη σφαγή στη Γάζα. Η κατάπαυση του πυρός από μόνη της δεν αρκεί», είχε πει τότε ο τούρκος ΥΠΕΞ, συνηγορώντας εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών.

Το «μπλόκο» Νετανιάχου

Τις προσπάθειες της Άγκυρας, που πολλαπλασιάζει τις διπλωματικές επαφές με χώρες της περιοχής κι επιδιώκει να αλλάξει τον προσανατολισμό των ΗΠΑ, του πιο αφοσιωμένου συμμάχου του Ισραήλ, βλέπει με κακό μάτι η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου, καθώς ερίζει πως η Τουρκία έχει υπερβολικά στενή σχέση με τη Χαμάς.

Κορυφαία μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης έχουν εκφράσει επανειλημμένα την άρνησή τους στο ενδεχόμενο η Άγκυρα να συμμετάσχει στη διεθνή δύναμη «σταθεροποίησης» στη Γάζα.

Βάσει του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, στο οποίο βασίστηκε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η δύναμη σταθεροποίησης αυτή, αποτελούμενη κυρίως από στρατεύματα αραβικών και μουσουλμανικών κρατών, θα αναπτυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας καθώς θα αποσύρεται ο στρατός του Ισραήλ.

Μόνο χώρες που είναι «αμερόληπτες» θα επιτραπεί να ενταχτούν στη δύναμη αυτή, έχει δηλώσει ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γεδεών Σάαρ.

Άλλη ένδειξη της δυσπιστίας της ισραηλινής κυβέρνησης: ομάδα τούρκων διασωστών, η οποία στάλθηκε για να συμμετάσχει στις έρευνες για τον εντοπισμό πτωμάτων – συμπεριλαμβανομένων αυτών ισραηλινών ομήρων – στα συντρίμμια στη Λωρίδα της Γάζας, ανέμενε ακόμη, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, πράσινο φως από τις αρχές του Ισραήλ, προκειμένου να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με την Άγκυρα.