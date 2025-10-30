Παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία στην Λωρίδα της Γάζας να βρίσκεται συνεχώς υπό πίεση, ιδιαίτερα μετά τα θανατηφόρα πλήγματα του Ισραήλ τις τελευταίες ημέρες, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει δύο σορούς νεκρών Ισραηλινών ομήρων.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε δύο φέρετρα με νεκρούς ομήρους από τη Χαμάς στη Γάζα και ότι τις παρέδωσε στις ισραηλινές δυνάμεις. Οι σοροί θα μεταφερθούν στη συνέχεια στο Ισραήλ για αναγνώριση και ταφή.

Που βρισκόμαστε με την εκεχειρία

Σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς έχει απελευθερώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους σε αντάλλαγμα για σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ το Ισραήλ έχει αποσύρει τα στρατεύματά του μέχρι την Κίτρινη Γραμμή, αφότου σταμάτησε την επίθεσή του και αύξησε την βοήθεια στον θύλακα.

Η Χαμάς συμφώνησε επίσης να παραδώσει τα λείψανα και των 28 νεκρών ομήρων σε αντάλλαγμα για 360 Παλαιστίνιους μαχητές που σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Μέχρι την Πέμπτη είχε παραδώσει 15 σορούς.

Αλληλοκατηγορίες

Το Ισραήλ κατηγορεί την Χαμάς ότι εσκεμμένα καθυστερεί την παράδοση των υπόλοιπων σορών ομήρων που βρίσκονται ακόμα στη Γάζα, ενώ η Χαμάς έχει από καιρό ξεκαθαρίσει ότι θα χρειαστεί χρόνος για να τις εντοπίσει και τις να ανακτήσει εξαιτίας της έκτασης της καταστροφής που έχει επιτελεστεί στον θύλακα.

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζει να τονιστεί ότι η διαμάχη για την ανάκτηση και την παράδοση των σορών των ομήρων είναι μόνο ένα από τα αγκάθια που παραμένουν και δεν επιτρέπουν την πλήρη υλοποίηση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται, το ποια θα είναι η μελλοντική διοίκηση της Γάζας και η απαίτησης για αφοπλισμό της Χαμάς.

Ιδιαίτερα το ζήτημα του αφοπλισμού της Χαμάς, ο οποίος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, φαίνεται ότι αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία για το Ισραήλ για να κατηγορεί την οργάνωση ότι παραβιάζει την εκεχειρία.

Νετανιάχου: «Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς θα την αφοπλίσουμε εμείς»

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος νωρίτερα σήμερα δήλωσε πως: «Το Ισραήλ έχει ακόμα δουλειά να κάνει σητν Γάζα. Αν η Χαμάς συνεχίσει να παραβιάζει ξεκάθαρα την εκεχειρία, θα έρθει αντιμέτωπη με ισχυρές επιθέσεις όπως αυτές πριν δυο μέρες και χθες. Αποφασίζουμε και δρούμε όποτε κρίνουμε αναγκαίο για να απομακρύνουμε άμεσες απειλές από τις δυνάμεις μας. Στο τέλος της ημέρας, η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Αν το κάνουν αυτό ξένα στρατεύματα, τέλεια. Αν δεν το κάνουν όμως, θα το κάνουμε εμείς».

Από την Τρίτη έως την Τετάρτη, το Ισραήλ προχώρησε σε επιθέσεις στην Γάζα, ως απάντηση σε μια παλαιστινιακή επίθεση εναντίον των στρατευμάτων του, από την οποία έχασε την ζωή του ένας στρατιώτης. Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας, σκοτώθηκαν 104 άτομα, μεταξύ των οποίων 46 παιδιά και 20 γυναίκες σύμφωνα με τις παλαιστινιακές Αρχές.