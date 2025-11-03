Τα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής ποδοσφαίρου στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο πρόωρος αποκλεισμός, μετά τις ήττες στο πρόσφατο παράθυρο του Οκτωβρίου, «πλήγωσε» ανεπανόρθωτα την προσπάθεια πρόκρισης, αλλά ο ομοσπονδιακός προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι διεθνείς ποδοσφαιριστές του οφείλουν να κοιτάξουν το μέλλον, δοκιμάζοντας πράγματα για την νέα έκδοση του Nations League που αποτελεί την επόμενη, επίσημη, υποχρέωση του αντιπροσωπευτικού πρωταθλήματος.

Η κλήση του Μπάμπη Κωστούλα και του Νεκτάριου Τριάντη, στην αποστολή για τους αγώνες με Σκωτία στις 15 και Λευκορωσία στις 18 Νοεμβρίου που θα διεξαχθούν στο τελευταίο «παράθυρο» του 2025, εντάσσονται προφανέστατα σε αυτό το πλαίσιο δοκιμών και πειραμάτων από το τεχνικό επιτελείο. Είναι, κατά τα φαινόμενα, ευκαιρία να αφομοιωθούν στο υπάρχον «γαλανόλευκο» σύνολο οι δύο νεαροί παίκτες και να γίνουν μέρος της παρέας που έχει ήδη δημιουργηθεί εσχάτως.

Κι αν για τον Κωστούλα οι πληροφορίες είναι λίγο πολύ γνωστές με πιο πρόσφατο κατόρθωμα το πρώτο γκολ στην Premier League, ο Ελληνοαυστραλός Τριάντης θα συστηθεί τώρα. Είναι παιδί γεννημένο τον Μάιο του 2003 στο Σίδνεϊ, άρα 22 ετών, και από εφέτος αγωνίζεται στο MLS με τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ (7 συμμετοχές, 2 γκολ, 2 ασίστ).

Καλύπτει κυρίως τη θέση του αμυντικού μέσου, αλλά την ίδια στιγμή έχει τη δυνατότητα λόγω σωματοδομής (1.91) να ανταποκριθεί στον ρόλο του στόπερ. Το καλοκαίρι του 2023 τον είχε αποκτήσει η αγγλική Σάντερλαντ της Championship, από την οποία δόθηκε δανεικός και διακρίθηκε στη σκωτσέζικη Χιμπέρνιαν με 3 γκολ και 6 ασίστ σε 50 αγώνες.

Συνολικά την αποστολή της Εθνικής σε αυτήν τη συγκυρία απαρτίζουν οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Κωστούλας και Τριάντης.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος και ο αρχηγός Τάσος Μπακασέτας είναι τραυματίες και αποφασίστηκε να μείνουν εκτός αποστολής. Δεν κλήθηκε επίσης ο Τάσος Δουβίκας.