Επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στα Βορίζια της Κρήτης καταγγέλλουν αστυνομικές πηγές στο patris.gr μετά το μακελειό με τους δύο νεκρούς και τους δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πηγές όλοι γνώριζαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού όμως κανείς δε φρόντισε την ύπαρξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, η παρουσία των οποίων θα είχε αποτρέψει ενδεχομένως το σημερινό αιματοκύλισμα.

Ποιος αποφάσισε να υπάρξει αυτή η αδράνεια, ρωτούν οι καταγγέλλοντες αστυνομικοί. Μία πληροφορία (που ακόμα ελέγχεται για την εγκυρότητα της), αναφέρει ότι μία γυναίκα από την πλευρά των θυμάτων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο απευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς λέγοντας τους: «Δύο μέρες σας καλώ να έρθετε».