Η 40χρονη που φέρεται να ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της στο Κορωπί, βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ώστε να διεκδικήσει την επιμέλεια των παιδιών της. Η ίδια μετά τη μάχη που έδωσε για τη ζωή της, προσπαθεί να κρατήσει κοντά της τα παιδιά της.

Το πρωί η Άγκνες υπέβαλλε την απαραίτητη αίτηση στην Εισαγγελία Ανηλίκων. «Η ασφάλεια και το καλό των παιδιών μου και εμού είναι εκείνο που με ενδιαφέρει και όχι να προστατεύσω τον δράστη της επίθεσης εναντίον μου, που παρολίγον να μου στοιχίσει τη ζωή. Δεν επιθυμώ με κανέναν τρόπο ουδεμία επαφή με τον κατηγορούμενο καθώς φοβάμαι για τη ζωή μου και την ασφάλεια των παιδιών μου», εξηγεί η άτυχη γυναίκα.

«Ο μεγάλος της ο γιος, τώρα μιλάμε για ένα παιδί τριών ετών και 10 μηνών της έχει πει ότι ήταν ο μπαμπάς, που σε χτύπησε και τον πιστεύει. Το θέμα είναι ότι η ίδια δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο, να θυμάται το γεγονός των χτυπημάτων», δήλωσε ο δικηγόρος της γυναίκας. Παράλληλα, στο πλευρό της βρίσκεται και ο πατέρας της, ο οποίος όπως δηλώνει φοβάται ακόμα για τη ζωή της κόρης του.

«Είναι ένα τρομερό έγκλημα εναντίον της κόρης μου, η ζωή της βρέθηκε σε κίνδυνο, και η ζωή των παιδιών της και αυτό που χρειάζεται τώρα είναι, τα παιδιά και εκείνη να προστατευθούν από τον άνθρωπο, που προσπάθησε να τη σκοτώσει», τονίζει.

Το προφίλ του 50χρονου και το χρονικό

Παρόντες τη στιγμή της κακοποίησης στο σπίτι ήταν και τα δύο αγοράκια της οικογένειας 4 ετών και 3,5 μηνών αντίστοιχα, ενώ η 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύθηκε διασωληνωμένη στη ΜΕΘ για οκτώ ημέρες.

Ο 50χρονος έχει κριθεί προφυλακιστέος για τον άγριο ξυλοδαρμό της γυναίκας του. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκων, καθώς φέρεται να χτύπησε και το παιδί τους.

«Αρχίζει να θυμάται τι συνέβη και το πράγμα που επιθυμεί περισσότερο είναι να προστατευθεί από τον κακοποιητή/θύτη. ( Ο θύτης ) δεν έχει δικαίωμα να έρθει κοντά σε αυτήν και τα παιδιά της», επισημαίνει ο πατέρας της 40χρονης. Ο 50χρονος δράστης, είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τον ίδιο λόγο αφού είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της 40χρονης.