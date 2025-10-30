Με τα μάτια της να είναι εμφανώς χτυπημένα και σχεδόν το ένα να μην μπορεί να το ανοίξει, η Άγκνες, η γυναίκα που φέρεται να έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της στο Κορωπί περιγράφει όσα έγιναν, χωρίς να θυμάται πολλά από το περιστατικό, διότι έχει απώλεια μνήμης. Εκείνη μέσα από το νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται μιλάει στην εκπομπή «Live News» του Mega.

«Ακόμη δεν θυμάμαι καθαρά τι έγινε. Ακόμη δεν έχω το κινητό μου, το αυτοκίνητό μου, θυμάμαι ότι υποτίθεται πως θα πηγαίναμε να πάρουμε τον … (σύντροφό της) από το αεροδρόμιο, υποτίθεται ότι θα ερχόταν και ήταν τα γενέθλιά του. Τώρα εάν αυτό συνέβη ή όχι, δεν θυμάμαι», αναφέρει η ίδια.

«Μπορεί να ήταν οι γείτονες»

Οι Αρχές έχουν συλλάβει τον σύντροφό της ως φερόμενο δράστη της επίθεσης εναντίον της, ο οποίος μάλιστα χθες προφυλακίστηκε. Η ίδια απαντάει σε αυτό πως «Αυτό δεν μπορώ να το πω ακόμη. Γιατί δεν η μνήμη μου… ακόμη δεν θυμάμαι τα πάντα. Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε. Δεν το πιστεύω».

Μάλιστα, προσθέτει πως «Γιατί ο πατέρας των παιδιών μου, που μένει στο εξωτερικό να επιστρέψει και να μου επιτεθεί; Αυτό είναι πολύ τρελό. Όχι. Καημένε… . Και καημένη οικογένειά μας… τόσες φήμες και διάφορα… στην πραγματικότητα είμαστε μια κανονική οικογένεια. Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα». Ενώ για την προφυλάκισή του, τονίζει ότι «ναι και δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Περιμένω να επανέλθει η μνήμη μου».

Ο σύντροφός της υποστήριξε στις αρμόδιες Αρχές, ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ληστείας και τη βρήκε έτσι αιμόφυρτη στο σπίτι τους. Η ίδια, όμως, παρουσιάζει μία άλλη εικόνα. «Μπορεί να ήταν οι γείτονες. Καπνίζω. Βγαίνω έξω ότι βάζω τα παιδιά μου για ύπνο το βράδυ και τους έχω ακούσει να το σχολιάζουν. Ότι «δεν καπνίζει μέσα, ότι καπνίζει έξω». Έχω δύο μικρά παιδιά, γιατί να καπνίζω μέσα; Ίσως μυρίζουν τα σπίτια τους ή κάτι», επισημαίνει.

Η υγεία της έχει αρχίσει να βελτιώνεται σημαντικά και στο πλευρό της έχει τον πατέρα της, ενώ τα δύο παιδιά της παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων. Ο πατέρας της Άγκνες είναι γνωστός επιστήμονας στον τομέα της Ψυχιατρικής, ο οποίος ειδικεύεται σε θέματα οικογένειας και σεξουαλικής αγωγής στη Λιθουανία. Ο ίδιος ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες είχε αφήσει το δικό του σημάδι στην ψυχή του θύματος.

«Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ χώρια τους απ’ όταν γεννήθηκαν»

Η 40χρονη επιθυμεί να δει από κοντά και να είναι ξανά μαζί με τα παιδιά της, τους δύο γιους της. «Ναι, ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ, ποτέ χώρια τους απ’ όταν γεννήθηκαν. Με κανένα από τα δύο. Και το μωρό μου. Το θηλάζω το μωρό μου. Και θέλω να τα αγκαλιάσω».

Συμπληρώνει δε, «Το μόνο που χρειάζομαι είναι να είμαστε μαζί, ξανά μαζί η οικογένειά μας, τα παιδιά μας κι εγώ. Και με τον… θα βρούμε λύση στην πορεία, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι τα παιδιά μου κι αυτά εμένα».

«Έχουμε μία σχέση αγάπης»

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ, ακόμη κι όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του», περιγράφει η Άγκνες για τη σχέση της με τον σύντροφό της.

Ακόμα υπογραμμίζει ότι «Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό και με άφησε με ένα μωρό που ήταν 4 μηνών κι ήμουν μόνη μου με τα αγόρι και το μωρό και ήμουν στενοχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Κι έτσι περίμενε. Ήμουν υπομονετική. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ και η ζωή προχωρούσε».

Αν και υπάρχουν αναφορές πως ο σύντροφός της έχει υπάρξει επιθετικός προς εκείνη στο παρελθόν, το 2023, η 40χρονη απαντάει για το γεγονός ότι «Ήταν μια κοινή… ένας καβγάς που είχαμε. Είχαμε έναν τσακωμό. Ήταν ένας ενδοοικογενειακός καβγάς. Τίποτα το ιδιαίτερο».

«Οι ξυλοδαρμοί όμως, δεν είναι μια συνήθης κατάσταση»

«Τον αγαπώ σαν σύντροφο. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, έχουμε διαφωνίες και τέτοια πράγματα αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί όμως, δεν είναι μια συνήθης κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας κι αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις και καλές στο παρελθόν. Δυστυχώς ο …(σύντροφός της) δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου», τονίζει η Άγκνες, όταν ρωτήθηκε, αν προσπαθεί να «καλύψει» τον σύντροφό της.

Πρόσθεσε δε, πως όταν εκείνος την είχε χτυπήσει στο παρελθόν: «Ναι, όποτε συμβεί κάτι τέτοιο λες όχι και αντίο».

Η 40χρονη αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες, ερώτημα ωστόσο παραμένει αν όντως λόγω των χτυπημάτων η ίδια έχει ξεχάσει τα όσα φρικτά συνέβησαν μέσα στο σπίτι της ή πρόκειται για ακόμη μία προσπάθεια να προστατέψει τον 50χρονο λόγω της υπερβολικής αγάπης που του έχει.

Τι λέει ο φερόμενος δράστης;

«Γύριζα από το αεροδρόμιο εκείνη την ημέρα. Έχω και το αποδεικτικό εισιτήριο της πτήσης μου. Μπήκα στο σπίτι. Δεν παρατήρησα να υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Είδα την σύντροφό μου χτυπημένη και αμέσως κάλεσα την αστυνομία για βοήθεια. Την τράβηξα και φωτογραφία την οποία έχω στο κινητό μου και φαίνονται τα σημάδια κακοποίησης», περιγράφει ο 50χρονος.

Ο ίδιος προσθέτει ακόμα ότι «Παρατήρησα ότι στον χώρο υπήρχαν λεκέδες αίματος που ήταν ξεραμένοι και θεωρώ ότι ίσως την ίδια μέρα αλλά πολύ νωρίτερα χτυπήθηκε. Δεν το έχω κάνει εγώ. Δεν θα πείραζα ούτε την ίδια ούτε το παιδί. Θέλω να γίνει καλά και περιμένω και την ίδια να καταθέσει όσα ξέρει».