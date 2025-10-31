Η 40χρονη Άγκνες πήρε χθες, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, εξιτήριο μετά από 8 ημέρες, όπου έμεινε στο νοσοκομείο. Η γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού στο Κορωπί, κάτι που φαίνεται και από τα τραύματά της, χωρίς όμως, να θυμάται ποιος ήταν αυτός που της επιτέθηκε.

Η ίδια αρνείται ότι έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας, αν και δε διαψεύδει το γεγονός, ότι στο παρελθόν, και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2023, ο σύντροφός της είχε υπάρξει κακοποιητικός απέναντί της. Αντίστοιχο περιστατικό βέβαια, είχε συμβεί σύμφωνα με καταγγελία που είχε κάνει η ίδια τον Ιούνιο του ίδιου έτους. «Η σύζυγος ξημερώματα κοντά 4 το πρωί τον είχε καταγγείλει για ενδοοικογενειακή βία και οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν κατά τις 6 το πρωί, όλα αυτά έγιναν στις 17 Ιουνίου του 2023», σημειώνεται.

«Ήταν βίαιος στο παρελθόν»

«Θέλω να σας πω ότι έχει αμνησία και πιθανότατα να διαρκέσει πολύ καιρό και δεν μπορεί να πει τίποτε λογικό αυτή τη στιγμή. Υποφέρει από μετατραυματικό σοκ και γι’ αυτό, μέχρι να επανέλθει η μνήμη της, δεν μπορεί να εξηγήσει την κατάσταση», εξηγεί στην εκπομπή «Live News» του Mega, ο πατέρας της Άγκνες, ο οποίος στέκεται στο πλευρό της και τη στηρίζει.

Ο ίδιος υπογραμμίζει για τον σύντροφο της κόρης του: «Αν ένας άνδρας χτυπάει τη μάνα των παιδιών του με τέτοιο τρόπο, είναι τρομερό. Ναι, ήταν βίαιος στο παρελθόν μέχρι κάποιο σημείο. Το τραύμα ήταν ελαφρύ και φυσικά αυτός υποσχόταν και η κόρη μου θέλησε να σώσει τον πατέρα για το παιδί της. Είχε μέχρι έναν βαθμό καλή σχέση με τα παιδιά, μέχρι έναν βαθμό όμως, γιατί η ικανότητά του να λειτουργήσει με τα παιδιά ήταν περιορισμένη. Παρ’ όλα αυτά, υπήρχε ένας βαθμός επικοινωνίας με αυτά. Η Άγκνες παρέμενε στη σχέση, φυσικά δεν περίμενε ότι αυτό το τεράστιο τραύμα θα συνέβαινε».

«Έχουμε μία σχέση αγάπης»

«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ, ακόμη κι όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του», περιγράφει η Άγκνες για τη σχέση της με τον σύντροφό της.

Ακόμα υπογραμμίζει ότι «Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό και με άφησε με ένα μωρό που ήταν 4 μηνών κι ήμουν μόνη μου με τα αγόρι και το μωρό και ήμουν στενοχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Κι έτσι περίμενε. Ήμουν υπομονετική. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ και η ζωή προχωρούσε».

Αν και υπάρχουν αναφορές πως ο σύντροφός της έχει υπάρξει επιθετικός προς εκείνη στο παρελθόν, το 2023, η 40χρονη απαντάει για το γεγονός ότι «Ήταν μια κοινή… ένας καβγάς που είχαμε. Είχαμε έναν τσακωμό. Ήταν ένας ενδοοικογενειακός καβγάς. Τίποτα το ιδιαίτερο».

Θα ζητήσει την επιμέλεια η 40χρονη

Η 40χρονη έχει ζητήσει την επιμέλεια των παιδιών της και φαίνεται πως θα την πάρει.

Η ίδια ισχυρίζεται πως δεν ευθύνεται ο σύζυγός της, αλλά δεν θυμάται ποιος ευθύνεται. Ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας δεν πείστηκαν από όσα ανέφερε στην απολογία του ο 50χρονος και διέταξαν την προφυλάκισή του.

Ο δικηγόρος της 40χρονης, Παναγιώτης Αλεξόπουλος, μιλώντας στο Live News είπε για την εντολέα του: «Πράγματα, τα οποία ήξερε αυτή η γυναίκα, ότι της συνέβησαν την προηγούμενη φορά της κακοποίησης τα κατήγγειλε. Είναι μια γυναίκα που ήταν βαριά χτυπημένη και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει τις τελευταίες δύο μέρες δεν ανταποκρίνονται σε αυτό που είδα εγώ τις προηγούμενες μέρες. Όταν ανέκτησε τις αισθήσεις μετά την εντατική αναρωτιόταν πώς έφθασε εκεί».