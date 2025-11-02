Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες εργασιών τελέστηκαν χθες (1/11) τα εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στην Γκίζα. Το GEM φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες εκθέματα από όλες τις περιόδους της αιγυπτιακής ιστορίας, σε απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων από το τελευταίο σωζόμενο θαύμα του αρχαίου κόσμου.

Η αρχική ιδέα είχε παρουσιαστεί το 1992, ενώ οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 2005, γνωρίζοντας ωστόσο αλλεπάλληλες καθυστερήσεις λόγω οικονομικών δυσκολιών, της πολιτικής αστάθειας μετά την εξέγερση του 2011 και της πανδημίας.

Η τελετή εγκαινίων εντυπωσίασε και διήρκησε περίπου δύο ώρες. Το «παρών» έδωσαν 80 επίσημες αντιπροσωπείες, ανάμεσά τους 40 αρχηγοί κρατών, βασιλείς και πρίγκιπες. Στο Κάιρο βρέθηκε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Μαρέβα.

500.000 τμ με 100.000 εκθέματα

Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Heneghan Peng Architects με έδρα το Δουβλίνο, το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο συνδυάζει πρωτοποριακό σχεδιασμό με οπτική αναφορά στην αρχαία Αίγυπτο. Η πυραμιδική είσοδος, οι αλαβάστρινες προσόψεις με χαραγμένα ιερογλυφικά και οι τεράστιες αίθουσες εκθέσεων μεταδίδουν τόσο την κλίμακα όσο και τον συμβολισμό του μουσείου.

Το Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο έχει έκταση 500.000 τετραγωνικών μέτρων και τα 100.000 εκθέματά του καλύπτουν επτά χιλιετίες της αιγυπτιακής ιστορίας, από την προϊστορική περίοδο έως την ελληνική και ρωμαϊκή εποχή.

Στην είσοδο του μουσείου τους επισκέπτες υποδέχεται το κολοσσιαίο άγαλμα του Φαραώ Ραμσή ΙΙ, ύψους 11 μέτρων, που μεταφέρθηκε από την πλατεία Ραμσή του Καΐρου το 2006. Ένα αιωρούμενο οβελίσκο 16 μέτρων αφιερωμένο στον ίδιο Φαραώ και μια ξύλινη ταφική βάρκα 4.500 ετών που ανήκε στον βασιλιά Χέοπα είναι μερικά από τα κεντρικά εκθέματα του μουσείου.

Το κεντρικό αίθριο διαθέτει μια μνημειώδη σκάλα με αγάλματα αρχαίων Αιγυπτίων ηγεμόνων, που οδηγεί προς τα πάνω σε ένα μεγάλο παράθυρο με πανοραμική θέα στις πυραμίδες της Γκίζας.

Η συλλογή του Τουταγχαμών

Ένα από τα κεντρικά αξιοθέατα είναι η πλήρης έκθεση των θησαυρών από τον τάφο του νεαρού βασιλιά Τουταγχαμών. Για πρώτη φορά από την ανακάλυψη του Βρετανού αρχαιολόγου Χάουαρντ Κάρτερ το 1922, ολόκληρη η συλλογή με περισσότερα από 5.000 αντικείμενα εκτίθεται μαζί. Η έκθεση περιλαμβάνει την χρυσή ταφική μάσκα του Φαραώ, τον περίτεχνο θρόνο, άμαξες, κοσμήματα και τελετουργικά όπλα.

Οι Αιγύπτιοι συντηρητές του μουσείου έχουν αποκαταστήσει εκατοντάδες αντικείμενα του Τουταγχαμών, μερικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα από εύθραυστα υλικά, όπως υφάσματα και δέρμα, και τα παρουσιάζουν στο κοινό για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από έναν αιώνα.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν υπό την προεδρία του Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, παρουσία αρχηγών κρατών και υψηλών προσκεκλημένων. Μεταξύ αυτών ήταν ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ και ο διάδοχος του θρόνου του Ομάν, πρίγκιπας Σαγιέντ Θαγιαζίν μπιν Χάιθαμ αλ-Σαΐντ.

Οι ηγέτες, συνοδευόμενοι από την πρώτη κυρία της Αιγύπτου Εντισάρ Μοχάμεντ Άμερ, φωτογραφήθηκαν μπροστά από τη χαρακτηριστική γυάλινη πρόσοψη του μουσείου. Εντυπωσιακά πλάνα από αέρος ανέδειξαν τη μεγαλοπρέπεια του νέου συγκροτήματος, το οποίο δεσπόζει στην άκρη της ερήμου, με φόντο τις πυραμίδες της Γκίζας.