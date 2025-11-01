Στα Βορίζα της Κρήτης αναμένονται τις επόμενες ώρες ο αρχηγός της ΕΛΑΣ και ο αρχηγός του FBI μετά τα τραγικά γεγονότα με τους δύο νεκρούς.

Για το αιματοκύλισμα, αναφέρει το patris.gr, έχει ενημερωθεί και ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τα στελέχη της τοπικής ΕΛ.ΑΣ.

Ο αρχηγός θα ενημερωθεί από κοντά για τα όσα έχουν διαδραματιστεί στην περιοχή τις τελευταίες ώρες, ενώ μια ομάδα ΕΚΑΜ θα είναι μόνιμα στο χωριό.

Τα επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ

Επιχειρησιακά λάθη της ΕΛ.ΑΣ. στα Βορίζα της Κρήτης καταγγέλλουν αστυνομικές πηγές στο patris.gr. Σύμφωνα με πηγές όλοι γνώριζαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού όμως κανείς δε φρόντισε την ύπαρξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, η παρουσία των οποίων θα είχε αποτρέψει ενδεχομένως το σημερινό αιματοκύλισμα.

Ποιος αποφάσισε να υπάρξει αυτή η αδράνεια, ρωτούν οι καταγγέλλοντες αστυνομικοί. Μία πληροφορία (που ακόμα ελέγχεται για την εγκυρότητα της), αναφέρει ότι μία γυναίκα από την πλευρά των θυμάτων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο απευθύνθηκε προς τους αστυνομικούς λέγοντας τους: «Δύο μέρες σας καλώ να έρθετε».