Αιματοβαμμένος πόλεμος φαίνεται ότι ξεκίνησε στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, μετά τη χθεσινή (31/10) βομβιστική επίθεση σε υπό κατασκευή κατοικία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του cretalive σήμερα το πρωί έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί και πολλοί ακόμα (15) να τραυματιστούν. Η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη καθώς κανείς δεν μπορεί να πλησιάσει στο χωριό, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά οι τραυματίες μεταφέρθηκαν -ακόμα και με φορτηγά- σε νοσοκομεία στο Ηράκλειο, αλλά και στα Κέντρα Υγείας Μοιρών, Αγίας Βαρβάρας.