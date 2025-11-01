Αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου της Κρήτης μετά τη βεντέτα που αναζωπυρώθηκε στα Βορίζα.

Σε ένδειξη σεβασμού στα θύματα και στις οικογένειες τους αλλά και λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην περιοχή οι αγρότες αποφάσισαν να αναστείλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους αναφέρει το patris.gr.

Το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε το μακελειό στα Βορίζα με δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. Η παλιά βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες αναζωπυρώθηκε μετά την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού χθες το βράδυ σε υπό κατασκευή κατοικία.

Ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες είναι και ανήλικα παιδιά και γυναίκες. Νεκρός είναι ένας άνδρας και μία γυναίκα, που είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της και δεν σκοτώθηκε από πυροβολισμό, αλλά υπέστη ανακοπή.

Τραυματίες είναι περίπου 15 άτομα εκ των οποίων τα τέσσερα σοβαρά. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διαφορετικά νοσοκομεία και κέντρα Υγείας για λόγους ασφαλεία