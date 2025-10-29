Ενας Ντόρσεϊ… δε φέρνει την άνοιξη. Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έκανε ένα απίθανο παιχνίδι, κόντεψε να φέρει τούμπα το ματς στην τελευταία περίοδο, όμως τα αμυντικά προβλήματα, καθώς και η πολύ κακή ημέρα του Εβάν Φουρνιέ, δε βοήθησαν.

Ο Ολυμπιακός έτσι ηττήθηκε από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 92-87 και έπεσε στο 4-3, στο οποίο πια βρίσκεται και η ομάδα του «Kill Bill».

Επιθετικά, το ξεκίνημα δεν ήταν καθόλου καλό για τον Ολυμπιακό, που στο τρίλεπτο είχε μόλις έναν πόντο, ενώ είχε δεχθεί επτά. Το πρώτο εντός πεδιάς ήρθε μετά από 3:50, όμως οι Πειραιώτες… σώζονταν από την βελτιωμένη άμυνά τους.

Στην πορεία ο Ολυμπιακός… το βρήκε και στην επίθεσή του, παρότι δεν εντάχθηκε ο Φουρνιέ. Ενα τρίπονοτο από το… σπίτι του Βεζένκοφ έκανε το 20-16 της περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν διαφορά οκτώ πόντων, όμως ένα σερί 7-0, λόγω κακών επιθέσεων της ομάδας του Μπαρτζώκα, έσβησε το αβαντάζ. Εντέλει το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 38-37, με τις δύο ομάδες να έχουν κάκιστα ποσοστά από το τρίποντο.

Στην τρίτη περίοδο οι Πειραιώτες βασίστηκαν επιθετικά στη δημιουργία του Ντόρσεϊ και τις εκτελέσεις του Μιλουτίνοφ, που ήταν πραγματικά φανταστικός.. Εκτός εξίσωσης εντελώς, από την άλλη, ήταν ο Εβάν Φουρνιέ.

Οσο ο χρόνος περνούσε, όμως, ο Ολυμπιακός έχανε τον ρυθμό του. Με παιδικά λάθη σε άμυνα και επίθεση, καθώς και με φοβερές προσπάθειες του Τζέιμς, η Μονακό πήγε στο +7. Ενα λεπτό πριν το τέλος της περιόδου, μια… κοκορομαχία Στραζέλ – Ντόρσεϊ οδήγησε σε μια διακοπή, ενώ ο Ελληνοαμερικανός χρεώθηκε αντιαθλητικό. Με τούτα και με κείνα, η διαφορά ανέβηκε στα διψήφια, αλλά… Ντόρσεϊ και Σάσα ανέλαβαν: με σπουδαία καλάθια, έριξαν τη διαφορά στους μόλις τέσσερις και ολοκλήρωσαν την περίοδο στο 60-64.

Η Μονακό ξαφνικά… πέταγε φωτιές από μακριά. Από την άλλη ο Ολυμπιακός προσπαθούσε κυρίως με τους Χολ και Βεζένκοφ. Η διαφορά ανέβηκε ξανά στους οκτώ, λόγω γρήγορων επιθέσεων της Μονακό, ενώ λίγο αργότερα ένα ελεύθερο τρίποντο του Τζέιμς την ανέβασε στους 9 και αργότερα ένα του Ντιαλό στους 10.

Ο Ντόρσεϊ προσπαθούσε… σχεδόν μόνος του και ένα τεράστιο τρίποντό του μείωσε στους πέντε. Δεν τελείωσε εκεί. Επαιξε στα πόδια τον Τάις, σκόραρε πάνω του και πήρε φάουλ. Εβαλε τη βολή και μείωσε σε 84-86.

Ο Τάις κέρδισε φάουλ, πήγε στις βολές και έβαλε τη μία. Ο Φουρνιέ, που ήταν άθλιος όλο το βράδυ, πήρε την επίθεση πάνω του και αστόχησε τραγικά. Οι Μονεγάσκοι, όμως, πούλησαν τη μπάλα στην επίθεση και ο Ολυμπιακός πήρε νέα κατοχή στα 30.7.

Οι ερυθρόλευκοι κίνησαν τέλεια τη μπάλα, ο Γουόρντ βρήκε ελεύθερο σουτ, όμως αστόχησε. Το φάουλ έγινε στον Ντιαλό και εκείνος έβαλε αμφότερες τις βολές. Με τη διαφορά στους πέντε… ποιος άλλος; Ο Ντόρσεϊ πήρε ξανά πάνω του τον Τάις, έβαλε το καλάθι, κέρδισε το φάουλ, αλλά έχασε τη βολή. Φάουλ στον Μίροτιτς, 1/2, νέο φάουλ στο Ντόρσεϊ και νέες βολές. Εβαλε την πρώτη, έχασε επίτηδες τη δεύτερη, όμως οι διαιτητές είδαν ότι η μπάλα δε βρήκε το στεφάνι, κάνοντας ένα σημαντικό λάθος. Η μπάλα πήγε στη Μονακό, ο Ντιαλό σκόραρε και το παιχνίδι τελειώσε.