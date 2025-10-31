Στο «Παστέρ», σήμερα, μετά από το πρώτο εμβόλιο κατά της λύσσας το 1888, ασχολούνται με μολυσματικές ασθένειες, έχοντας απομονώσει από το 1983 τον ιό του ΑΙDS .

Αλλά για να σοβαρευτούμε: μόλυνση σημαίνει και επιμόλυνση. Σημαίνει όξυνση και παροξύνσεις.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η Αριστερά: της πενικιλίνης;

Πιο σοβαρά. Δεν καταλαβαίνω την ύπαρξη (και) του Ινστιτούτου Τσίπρα, ούτε την στελέχωσή του με τον (και) μαρξιστή Κ. Γαβρόγλου, όταν η αμπούλα με το ενέσιμο που έπρεπε να χορηγηθεί τότε, θεωρήθηκε επικίνδυνη και αποσύρθηκε.