Η Νάπολη τιμά τον Ντιέγκο Μαραντόνα καθώς αν ζούσε σήμερα (30/10) ο θρύλος του ποδοσφαίρου θα έκλεινε τα 65.

Το άγαλμά του θα κάνει συμβολική περιοδεία στους δρόμους της πόλης για 24 ώρες. Το χάλκινο έργο, δημιουργία του γλύπτη Dominic Sepe, που φυλάσσεται στο Μουσείο Συλλογής Vignati, θα διασχίσει μερικά από τα πιο εμβληματικά σημεία που συνδέουν τον Μαραντόνα με τη Νάπολη. Ένα συλλογικό δείγμα αγάπης που ανανεώνει κάθε χρόνο τον δεσμό μεταξύ της πόλης και της αιώνιας θρυλικής φιγούρας της.

Ο συμβολισμός

Η πρωτοβουλία γεννήθηκε με στόχο να τιμήσουν τον Μαραντόνα όλοι οι πολίτες. Η μεταφορά του αγάλματος στους δρόμους της Νάπολης συμβολίζει την επιστροφή της εικόνας του Ντιέγκο στον λαό του, που δεν περιορίζεται σε ένα στατικό μνημείο, αλλά γίνεται μέρος του αστικού ιστού και των καθημερινών συναισθημάτων.

Ο καλλιτέχνης Dominic Sepe εξήγησε ότι η διαδρομή αντιπροσωπεύει ένα ταξίδι στη συλλογική μνήμη. «Η μεταφορά του αγάλματος του Ντιέγκο στην πατρίδα του σημαίνει να τον κρατάμε παρόντα, να περπατά ανάμεσα στους οπαδούς του» είπε σύμφωνα με το napolike.com.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχει και ο Massimo Vignati, φύλακας του Μουσείου Μαραντόνα, ο οποίος υπενθύμισε ότι ο Ντιέγκο παραμένει «μέρος της ναπολιτάνικης οικογένειας και ταυτότητας». Το έργο, που ξεκίνησε από το Μουσείο Μαραντόνα, συνδυάζει σπορ, τέχνη και λαϊκή κουλτούρα σε μια ιστορία που ανανεώνει τον θρύλο του πιο αγαπημένου νούμερο 10 όλων των εποχών.

Οι στάσεις που θα κάνει το άγαλμα του Μαραντόνα

Η περιήγηση ξεκινήσε το πρωί της 30 Οκτωβρίου από το Μουσείο Μαραντόνα στο Vico Cariati και θα περάσει από τα κυριότερα εμβληματικά σημεία της πόλης. Το άγαλμα θα περάσει από:

Maschio Angioino

Piazza del Plebiscito

Largo Sermoneta

Το σπίτι του Ντιέγκο στην Via Scipione Capece

Pausilipon στη Via Posillipo

Το Στάδιο Μαραντόνα

Το απόγευμα θα σταματήσει στο Santobono και στη συνέχεια στο γήπεδο Claudio Miccoli στο Poggioreale, όπου θα εγκαινιαστεί ο νέος χώρος για τα παιδιά της γειτονιάς με δωρεά 200 μπάλες.

Το ταξίδι θα ολοκληρωθεί το βράδυ στο Largo Maradona. Κάθε στάση θα αποτελεί σημείο συνάντησης για πολίτες, οπαδούς και επισκέπτες, συνοδευόμενο από συμβολικές εκδηλώσεις και στιγμές συλλογικής συμμετοχής.

Ζωντανός μύθος

Πέντε χρόνια μετά την απώλεια του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο μύθος του συνεχίζει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ναπολιτάνικης φαντασίας.

Η φιγούρα του δεν ανήκει μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά σε μια ιστορία λαϊκής υπερηφάνειας που διαπερνά γενιές. Κάθε πρωτοβουλία αφιερωμένη στον Μαραντόνα αποτελεί ευκαιρία να επιβεβαιωθεί η συλλογική ταυτότητα της Νάπολης, ικανή να μετατρέπει τη μνήμη σε συμμετοχή.

Όπως εξήγησε εκπρόσωπος του Μουσείου Μαραντόνα: «Ο Μαραντόνα είναι ένα σύμβολο που ανήκει σε όλους. Με αυτή την εκδήλωση θέλουμε όλη η Νάπολη, την ημέρα των γενεθλίων του, να νιώσει ξανά μέρος του θρύλου του».