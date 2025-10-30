Οι τέσσερις κεντρώες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να προβεί σε σημαντικές αλλαγές στο σχέδιό της για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, σύμφωνα με επιστολή που στάλθηκε την Πέμπτη το πρωί και την οποία έλαβε το POLITICO.

Οι ομάδες απειλούν να απορρίψουν ένα βασικό μέρος του προϋπολογισμού 2028-2034 στην επόμενη ολομέλεια στις 12 Νοεμβρίου, εκτός εάν οι όροι τους ικανοποιηθούν σε μια νέα τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής.

Όχι στα «εθνικά σχέδια» της Επιτροπής

Οι ευρωβουλευτές αντιτίθενται στα «εθνικά σχέδια» της Επιτροπής, μια ιδέα για τη συγκέντρωση των κονδυλίων για τους αγρότες και τις περιφέρειες — τα οποία αποτελούν περίπου το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ — σε ενιαία ταμεία που θα διαχειρίζονται οι 27 κυβερνήσεις της Ένωσης. Πρόκειται για μια αλλαγή σε σχέση με το τρέχον σύστημα, στο οποίο οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της χρηματοδότησης.

Μια επίσημη απόρριψη θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για την Επιτροπή, καθώς θα ανάγκαζε την εκτελεστική εξουσία να προτείνει μια τροποποιημένη εκδοχή. Οι πολιτικές ομάδες ελπίζουν ότι η Επιτροπή θα τροποποιήσει η ίδια την πρόταση πριν χρειαστεί να καταφύγει στην «πυρηνική επιλογή».

Στην επιστολή — που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συντηρητικού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, την Ιρατξέ Γκαρσία των Σοσιαλιστών, την Βαλερί Χέιερ του κεντρώου κόμματος Renew Europe και τον Μπας Άικχαουτ των Πρασίνων — οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων υποστηρίζουν ότι το Κοινοβούλιο έχει προειδοποιήσει την Επιτροπή από την αρχή των διαπραγματεύσεων ότι είναι αντίθετοι στην ιδέα των εθνικών σχεδίων.

«Δυστυχώς, αυτό είναι σαφώς το περιεχόμενο της πρότασης της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να το αποδεχτεί ως βάση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων», αναφέρεται στην επιστολή, η σύνταξη της οποίας αναφέρθηκε από το POLITICO την Τρίτη.

Η επιστολή αποτελεί μια τελευταία προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στην Επιτροπή μετά από εβδομάδες στασιμότητας στις διαπραγματεύσεις.

Οι αμυντικές δαπάνες

Υπενθυμίζεται ότι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη βελτίωση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Δανία, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με τους διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παροχή της χρηματοδότησης με τη μορφή επιχορηγήσεων έως το 2027, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ . Το ένα πέμπτο του ποσού προορίζεται για αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία.

Μεταξύ των στόχων του προγράμματος περιλαμβάνονται η μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τα αμερικανικά όπλα, η απλοποίηση των προμηθειών και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της κατακερματισμένης αμυντικής και αεροδιαστημικής βιομηχανίας της Ευρώπης. Το πρόγραμμα θα αναπληρωθεί με νέα κεφάλαια μόλις ξεκινήσει ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ. Το προτεινόμενο σχέδιο δαπανών για την περίοδο 2028-2034 περιλαμβάνει 131 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και το διάστημα.

Πηγή ΟΤ.gr