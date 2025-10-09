Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πήρε την ψήφο εμπιστοσύνης που ήθελε. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αντιμέτωπη με δύο προτάσεις μομφής. Η μία προερχόταν από την αριστερά και η άλλη από άκρα δεξιά.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις καταψήφισε. Συγκεκριμένα, η πρόταση μομφής που είχε κατατεθεί από την ακροδεξιά πολιτική ομάδα Πατριώτες για την Ευρώπη, απορρίφθηκε με τις ψήφους 378 ευρωβουλευτών, ενώ 179 την υπερψήφισαν.

Η πρόταση μομφής που είχε κατατεθεί από την πολιτική ομάδα της ριζοσπαστικής αριστεράς, απορρίφθηκε με τις ψήφους 383 ευρωβουλευτών, ενώ 133 την υπερψήφισαν.