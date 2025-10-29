Eνα καλοκαιρινό βράδυ, στη βεράντα του ξενοδοχείου THE DOLLI με τη συναρπαστική θέα στον Ιερό Βράχο, η ελληνοαυστριακή σχεδιάστρια Marina Raphael, έκτη γενιά της οικογένειας Swarovski, και η παιδική της φίλη Οδύσσια Σηφουνάκη-Δασκαλαντωνάκη, Executive Director της Grecotel και τρίτη γενιά του Ομίλου, συζητούσαν για το πώς θα μπορούσαν να τιμήσουν μέσα από το design την αρχαιότερη και πιο ζωντανή πόλη του κόσμου που απλωνόταν μπροστά τους.

Eτσι γεννήθηκε η εντυπωσιακή THE DOLLI Bag, μία συλλεκτική δημιουργία με την Αθήνα στο DNA της, η οποία αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο την αέναη ενέργεια της αρχαίας πόλης και τη σύγχρονη πνοή της. Περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ, η iconic τσάντα αποτελεί ύμνο στην τέχνη, την παράδοση, την κομψότητα, τη γυναικεία δύναμη και τη διαχρονική γοητεία της ελληνικής πρωτεύουσας μέσα από μια φρέσκια, «γεωμετρική» ματιά.

Διαχρονικό fashion item

Για τον σχεδιασμό της THE DOLLI Bag, η Marina Raphael εμπνεύστηκε από την αρμονία και τις αναλογίες της ελληνικής αρχιτεκτονικής, δημιουργώντας ένα μικρό κομψοτέχνημα που ισορροπεί ανάμεσα στη νεοκλασική μεγαλοπρέπεια και τον σύγχρονο μινιμαλισμό. Ενα γυαλιστερό plexiglass χερούλι, στιβαρό και αρχιτεκτονικό, συνδυάζεται με ένα απαλό, καπιτονέ σώμα από δέρμα nappa, όπου το μονόγραμμα του ξενοδοχείου THE DOLLI αποτυπώνεται ως ανάγλυφο γεωμετρικό μοτίβο, εμπνευσμένο από τη νεοκλασική πρόσοψη και τα ασπρόμαυρα μαρμάρινα δάπεδα του ξενοδοχείου. Ευρύχωρη, με εσωτερικές θήκες, η τσάντα ενσαρκώνει την έννοια της «λειτουργικής ομορφιάς» και φαντάζει το ιδανικό αξεσουάρ για ειδυλλιακές βόλτες στα ιστορικά στενά της πρωτεύουσας.

Αναφερόμενη στη σύμπραξη με το THE DOLLI, η ταλαντούχα σχεδιάστρια σημειώνει μεταξύ άλλων: «Η δημιουργία της THE DOLLI Bag ήταν μια ευκαιρία να μεταφράσω την αγάπη μου για την Αθήνα και τη μοναδική της ενέργεια σε ένα σχέδιο. Η αρχιτεκτονική βρίσκεται στον πυρήνα του brand μου και αυτή η συνεργασία μού επέτρεψε να εκφράσω μέσα από το design την ουσία της πόλης που με εμπνέει κάθε μέρα». Στο ίδιο πνεύμα, η Οδύσσια Σηφουνάκη-Δασκαλαντωνάκη, τονίζει: «Η συνεργασία αυτή με τη φίλη μου Marina έρχεται σε μία χρονιά-ορόσημο για την Grecotel, η οποία γιορτάζει 50 χρόνια ιστορίας. Η THE DOLLI Bag εκφράζει την ψυχή του ξενοδοχείου μας – τη διαχρονική γοητεία και τον μύθο της Αθήνας μέσα από το βλέμμα της σύγχρονης γυναίκας».

Α Hotel to Live

Το THE DOLLI, το «κόσμημα» του Ομίλου Grecotel Hotels & Resorts στην οδό Μητροπόλεως, στεγάζεται σε ένα επιβλητικό νεοκλασικό κτίριο του 1925 με ανεμπόδιστη θέα στην Ακρόπολη. Ανακαινισμένο με απαράμιλλη κομψότητα, διατηρώντας τον αυθεντικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική του κληρονομιά, το ξενοδοχείο διαθέτει μια εξαιρετική συλλογή έργων τέχνης που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σπάνια και μυθικά έργα των Pablo Picasso και Jean Cocteau, σε διάλογο με σύγχρονους δημιουργούς όπως οι Les Lalanne και Gaetano Pesce, καθώς και χώρους υψηλής αισθητικής, όπως το περίφημο rooftop του ξενοδοχείου με θέα 360° στον Ιερό Βράχο και το εστιατόριο DOLLI·S Rooftop Restaurant & Bar. Με την αγάπη για την τέχνη και το πάθος για το design βαθιά ριζωμένα στη φιλοσοφία του και με την παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών φιλοξενίας στον πυρήνα της λειτουργίας του, το THE DOLLI έχει τιμηθεί ως «Το Ομορφότερο Ξενοδοχείο του Κόσμου» στα Prix Versailles 2024, καθώς και ως «Καλύτερο Ξενοδοχείο στην Ελλάδα» από το «Condé Nast Traveller», ενώ έχει αποσπάσει δύο Χρυσά Κλειδιά από τον Παγκόσμιο Οδηγό Michelin, διάκριση που το κατατάσσει ανάμεσα στα κορυφαία του κόσμου και επιβεβαιώνει τη φήμη του ως εμβληματικού προορισμού φιλοξενίας.

International talent

Μέσα από το ομώνυμο luxury brand της, όπου η αρχιτεκτονική, η καινοτομία και η χειροποίητη δεξιοτεχνία συνυπάρχουν αρμονικά, η Marina Raphael δημιουργεί σύγχρονα αντικείμενα-κειμήλια που ενσαρκώνουν την πολυτέλεια του σήμερα. Παραμένοντας Creative Director του brand της και Artistic & Design Director of Handbags στον οίκο ELIE SAAB, η Marina Raphael έχει συμπεριληφθεί στη λίστα «Forbes 30 Under 30 Europe», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της στον χώρο της διεθνούς μόδας.

INFO

Η THE DOLLI Bag διατίθεται αποκλειστικά στο THE DOLLI και στο thedolli.com/shop.

Instagram