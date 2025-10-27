Θα αποχωρήσει από την θέση του διευθύνοντος συμβούλου ο Ελον Μασκ εάν δεν εγκριθεί το προτεινόμενο πακέτο αποδοχών του ύψους 1 τρισ. δολαρίων, προειδοποίησε η πρόεδρος Ρόμπιν Ντένχολμ σε επιστολή της προς τους μετόχους τη Δευτέρα.

Η έκκληση έρχεται πριν από την ετήσια συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου, με το διοικητικό συμβούλιο της Tesla να έχει αντιμετωπίσει επανειλημμένες επικρίσεις ότι δεν ενεργεί προς το συμφέρον των μετόχων και τους ειδικούς διακυβέρνησης και τις ομάδες υπεράσπισης να αμφισβητούν την ανεξαρτησία και την εποπτεία της επιρροής του Μασκ.

Τι αναφέρει στην επιστολή της η πρόεδρος

Το προτεινόμενο σχέδιο που βασίζεται στην απόδοση σχεδιάστηκε για να διατηρήσει και να παρακινήσει τον Μασκ να συνεχίσει να ηγείται της Tesla για τουλάχιστον άλλα επτάμισι χρόνια, ανέφερε η Ντέλχομ στην επιστολή.

Η ηγεσία του Μασκ ήταν «κρίσιμη» για την επιτυχία της Tesla, είπε, και προειδοποίησε ότι χωρίς ένα σχέδιο που να του παρέχει σωστά κίνητρα, η εταιρεία θα μπορούσε να χάσει τον «χρόνο, το ταλέντο και το όραμά του». Ο ρόλος του Μασκ είναι ζωτικής σημασίας καθώς η Tesla επιδιώκει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτόνομη τεχνολογία, είπε.

Το προτεινόμενο πακέτο θα χορηγεί στον Μασκ 12 δόσεις δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών συνδεδεμένων με φιλόδοξους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης ύψους 8,5 τρισ. δολαρίων και ορόσημων στην αυτόνομη οδήγηση και τη ρομποτική.

Η επιστολή της παρουσιάζει το πακέτο ως απαραίτητο για την ευθυγράμμιση των κινήτρων του Μάσκ με την αξία για τους μετόχους και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, προτρέποντας επίσης τους επενδυτές να επανεκλέξουν τρία διευθυντικά στελέχη με μακρά θητεία που έχουν συνεργαστεί στενά μαζί του.

Το διοικητικό συμβούλιο της Tesla βρίσκεται υπό έλεγχο εδώ και χρόνια λόγω της στενής σχέσης του με τον Μασκ.Δικαστήριο του Ντέλαγουερ νωρίτερα φέτος ακύρωσε τη συμφωνία αμοιβής του για το 2018, διαπιστώνοντας ότι είχε ανατεθεί και διαπραγματευτεί ακατάλληλα από διευθυντές που δεν ήταν πλήρως ανεξάρτητοι.

Πηγή: OT.GR