Λειτουργικό σύστημα υπολογιστών, αντίστοιχο με τα Windows και το macOS, βασισμένο όμως στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ετοιμάζεται να παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα η startup τεχνητής νοημοσύνης Humain, με έδρα τη Σαουδική Αραβία, η οποία ιδρύθηκε από το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Βασιλείου. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, το σύστημα επιτρέπει στους χρήστες να μιλούν σε έναν υπολογιστή και να του λένε τι εργασίες να εκτελέσει.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του εκπρόσωπος της εταιρείας, συστήματα όπως το νέο της προϊόν, Humain One, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια εναλλακτική λύση στα συστήματα που βασίζονται σε εικονίδια, τα οποία κυριαρχούν στα λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών από τα μέσα της δεκαετίας του 1980.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τάρεκ Αμίν στο Fortune Global Forum στο Ριάντ: «Αντί να κοιτάτε εικονίδια όπου κάνετε κλικ για ξεχωριστές εφαρμογές, τώρα δηλώνετε τι θέλετε να κάνετε».

Ενώ άλλες εταιρείες εργάζονται σε παρόμοια προϊόντα, η Humain στοχεύει να είναι η πρώτη που θα λανσάρει επίσημα το σύστημά της. Η Humain φτιάχτηκε τον Μάιο στο πλαίσιο επενδύσεων του κρατικού ταμείου του βασιλείου, του Δημόσιου Ταμείου Επενδύσεων, πρόεδρος του οποίου είναι ο Πρίγκιπας Διάδοχος του θρόνου των Σαούντ Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Η εταιρεία προσφέρει υπηρεσίες και πρόσβαση σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένων κέντρων δεδομένων, υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, δυνατοτήτων cloud και προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Το λειτουργικό σύστημα ενός υπολογιστή είναι το λογισμικό που λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ του χρήστη και του μηχανήματος, παρέχοντας την βάση για όλα τα άλλα προγράμματα.

Εκπρόσωπος της Humain, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία ξεκίνησε να αναπτύσσει το νέο λειτουργικό σύστημα λίγο μετά την ίδρυση της τον Μάιο. Έχει δοκιμάσει το λειτουργικό σύστημα εσωτερικά για τα δικά της συστήματα μισθοδοσίας και ανθρώπινου δυναμικού, ανέφερε.