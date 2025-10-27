Το Βατικανό ανακοίνωσε σήμερα ότι η φράση η οποία περιέχει τη βαθύτερη σημασία του ταξιδιού που θα πραγματοποιήσει στο τέλος Νοεμβρίου ο πάπας Λέων ο ΙΔ΄στη Μικρά Ασία, με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο είναι «ένας και μοναδικός Κύριος, μια και μοναδική πίστη, μια βάπτιση», με έμφαση στις κοινές ρίζες όλων των χριστιανών.

Ο πάπας Λέων και ο Οικουμενικός Πατριάρχης θα μεταβούν μαζί στη Νίκαια της Μικράς Ασίας για την επέτειο των 1.700 χρόνων από την Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο.

Ο ποντίφικας, παράλληλα, πρόκειται να επισκεφθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο και να έχει συνάντηση, στην ‘Αγκυρα, με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το πρόγραμμα

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που έκανε γνωστό σήμερα το Βατικανό, το πρωί της 27ης Νοεμβρίου ο πάπας θα αναχωρήσει από τη Ρώμη με προορισμό την Αγκυρα όπου, μεταξύ των άλλων, θα συναντήσει τον Τούρκο πρόεδρο και τους ξένους, διαπιστευμένους διπλωμάτες.

Την επόμενη ημέρα, ο ‘Αγιος Πατέρας των Καθολικών θα μεταβεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στην Νίκαια, για την Οικουμενική Συνάντηση Προσευχής, στην περιοχή των αρχαιολογικών ανασκαφών της Βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου. Το βράδυ ο πάπας θα αφιχθεί στην Κωνσταντινούπολη.

Το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, ο Αμερικανός ποντίφικας θα επισκεφθεί το μουσουλμανικό τέμενος Σουλτάν Αχμέτ και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Φανάρι. Πρόκειται να παρακολουθήσει τη δοξολογία και στη συνέχεια να έχει ιδιαίτερη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με τον οποίο και θα υπογράψει κοινή διακήρυξη στο Πατριαρχικό Μέγαρο.

Το απόγευμα, ο Λέων θα τελέσει λειτουργία στην Wolkswagen Arena.

Στις 30 Νοεμβρίου, ο πάπας θα επισκεφθεί τον αρμενικό καθεδρικό ναό της Κωνσταντινούπολης, και στις 10. 30 θα μεταβεί και πάλι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά την ημέρα της θρονικής εορτής του Αγίου Ανδρέα. Πρόκειται να παρακολουθήσει τη θεία λειτουργία στον ναό του Αγίου Γεωργίου και να εκφωνήσει την τέταρτη ομιλία του.

Στις 12.30 θα ακολουθήσει Οικουμενική Ευλογία. Μετά το γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο ποντίφικας θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, με προορισμό τον Λίβανο, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη μέχρι και τις 2 Δεκεμβρίου.