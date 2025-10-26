Ακόμα δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν σήμερα προφυλακιστέοι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο καλλιεργούσαν βαμβάκι και δήλωναν ψευδή στοιχεία για αγροτεμάχια, προκειμένου να λαμβάνουν παρανόμως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις.

Τι ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι για τις επιδοτήσεις

«Αρνούμαστε τις κατηγορίες. Η αλήθεια είναι ότι μας είπαν ότι ως νέοι αγρότες μπορούμε να πάρουμε νόμιμη επιδότηση και ακολουθήσαμε τις διαδικασίες που μας υπέδειξαν. Δεν φανταζόμασταν ότι γινόταν απάτη» δήλωσαν σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Συνολικά έχουν φτάσει μέχρι σήμερα τις οκτώ προφυλακίσεις.

Στον ανακριτή οι «εγκέφαλοι του κυκλώματος

Σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου απολογούνται συνολικά έξι κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της, κατά τη δικογραφία, ηγετικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης.

Στους βασικούς κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού, ο πατέρας και η σύζυγός του, καθώς και ένας 36χρονος υπάλληλος σε Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων από την Κρήτη.

Η τελευταία ομάδα εκ των συνολικά 37 κατηγορουμένων, θα οδηγηθεί για απολογίες τη Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται, ότι εχθές Σάββατο ανακριτής και Ευρωπαία εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση κατηγορούμενων μετά την απολογία τους.

Ειδικότερα, με συνολικά τέσσερις κατηγορούμενους προφυλακιστέους από τους 12 που απολογήθηκαν από το πρωί του Σαββάτου για την εγκληματική οργάνωση που στόχευε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η απολογητική διαδικασία για την δεύτερη ομάδα υπολόγων που οδηγήθηκε στον Ευρωπαίο Ανακριτή.

Με σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους προσωρινά κρατούμενοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι που σύμφωνα με την δικογραφία φέρονται να ήταν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι δύο -τελευταίες για την διαδικασία του Σαββάτου- αποφάσεις των δικαστικών αρχών για προσωρινή κράτηση αφορούν ένα ζευγάρι που φέρεται να δήλωνε ψευδώς μεγάλες εκτάσεις ως βοσκοτόπια καθώς και μεγάλο αριθμό αιγοπροβάτων.

Νωρίτερα το βράδυ του Σαββάτου, προφυλακιστέοι κρίθηκαν συγγενικό πρόσωπο του κατά την δικογραφία αρχηγού της εγκληματικής ομάδας, καθώς και γυναίκα.