Πριν 40 χρόνια, με την ευκαιρία του Διεθνούς Ετους Ειρήνης (1986) ο αείμνηστος Ευπατρίδης ΓΓ του ΟΗΕ Χαβιέρ Πέρεζ ντε Κουέγιαρ, στο μήνυμά του επισήμανε μεταξύ άλλων:

«Η ανθρωπότητα σήμερα βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Ο δρόμος του μέλλοντος παραμένει ανοιχτός υποκείμενος σε μια επιλογή που πρέπει να γίνει. Ο ένας δρόμος οδηγεί στην ειρήνη και ο άλλος στην αυτοκαταστροφή.

Καθώς οι στρατιωτικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται και ακόμη προηγμένες τεχνολογίες οπλικών συστημάτων αναπτύσσονται, η απειλή μιας πυρηνικής εξόντωσης έχει φθάσει σε κρίσιμο σημείο. Τούτο, όμως, δεν είναι η μόνη πρόκληση της εποχής μας. Ο κόσμος σήμερα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις ταλαιπωρίες που προκαλούν περιφερειακές και τοπικές συγκρούσεις, τις δυσμενείς επιπτώσεις ασθενειών και φτώχειας, τη δυστυχία λιμών και φυσικών καταστροφών. Είναι καιρός να δράσουμε για την μελλοντική ευημερία όλων των εθνών με το όραμα και την πρόνοια που η ειρήνη απαιτεί.

Το Διεθνές Ετος Ειρήνης προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία στα Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ, στις ΜΚΟ, στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα κ.λπ. να εστιάσουν την προσοχή τους στα προβλήματα και τις προσδοκίες ειρήνης…

Η ανάγκη περιορισμού και τελικά τερματισμού της κούρσας των εξοπλισμών δεν υπήρξε ποτέ τόσο πιεστική. Είναι επίσης μεγίστης σημασίας να βρεθούν προληπτικά μέσα για τον τερματισμό τοπικών και περιφερειακών συγκρούσεων και μείωσης των υφιστάμενων εντάσεων. Συγκεκριμένα βήματα είναι αναγκαία για την εξάλειψη της πείνας και του υποσιτισμού και την εξασφάλιση και ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών σε ολόκληρο τον κόσμο. Συντονισμένες προσπάθειες πρέπει επίσης να γίνουν για να τερματιστούν όλες οι μορφές ανισότητας και διακρίσεων, ιδιαίτερα το Apartheid.

Καθώς το Διεθνές Ετος Ειρήνης αρχίζει, ας συνειδητοποιήσουμε ότι το θέμα «Να Διασφαλίσουμε την Ειρήνη και το Μέλλον της Ανθρωπότητας» μάς παρέχει ένα σημαντικό επίκεντρο όχι μόνον για το 1986 αλλά για τα μελλοντικά χρόνια. Ας αδράξουμε τις ευκαιρίες του 1986 με αποφασιστικότητα πεπεισμένοι ότι μπορούμε να πάρουμε σημαντικά μέτρα για την διαρκή ειρήνη από την οποίαν ένας καλύτερος κόσμος εξαρτάται.»

Δυστυχώς, όμως, τα σημαντικά αυτά λόγια του ΓΓ απευθύνθηκαν «εις ώτα μη ακουόντων».

Ας κάνουμε μια λακωνική αναδρομή στην ιστορία του ΟΗΕ, που, άλλωστε, είναι γνωστή.

Μαζί με τους ιδεαλιστές εμπνευστές της ίδρυσης του Οργανισμού (FDR κ.ά.) μετά την μεγάλη τραγωδία του Β’ΠΠ που στοίχισε περίπου 80 εκατομμύρια νεκρούς εξαιτίας του φρενοβλαβούς και αιμοσταγούς Χίτλερ και των συνεργών του, κάποιοι επιτήδειοι, όργανα σκοτεινών εξουσιαστικών, κερδοσκοπικών κυκλωμάτων, άρχισαν τις υπονομευτικές τους δράσεις στον Οργανισμό με πρώτη την απόρριψη κάθε προσπάθειας απαγόρευσης του πολέμου γενικά, όπως είχε συμβεί και στην ΚτΕ, γιατί στο μεταξύ οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας οπλικών συστημάτων είχαν γίνει κράτος εν κράτει, υιοθετώντας το δόγμα του απαραίτητου εχθρού, του στυγνού ανταγωνισμού που δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως αντιπάλους.

Και η ανθρωπότητα έζησε τη φρίκη των πολέμων Κορέας, Βιετνάμ, Κογκό, Ιράκ, διάλυση Γιουγκοσλαβίας, Αφγανιστάν, Μ.Α. κ.ά., ενώ το ΝΑΤΟ, που ιδρύθηκε υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να τον εκπροσωπεί περιφερειακά, τείνει σκανδαλωδώς να τον υποκαταστήσει. Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ιδρύθηκε λόγω ΝΑΤΟ, αλλά διαλύθηκε. Όμως, το ΝΑΤΟ συνεχίζει ακάθεκτο… Γιατί δεν εντάσσεται στις Ειρηνευτικές Δυνάμεις του ΟΗΕ ; «Η ισχύς διαφθείρει»!…

Και σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινα θύματα στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας (γιατί η Ρωσία, που θυσίασε περίπου 24 εκατομμύρια πολίτες της για να αντισταθεί στον νέο-βάρβαρο Ναζισμό (συν την Ελληνική Αντίσταση), αποτελεί για τα αχάριστα, απάνθρωπα πολεμοκάπηλα κυκλώματα σημαντικό στόχο κερδοσκοπίας και διχασμού, που υποστηρίζουν παρασκηνιακά νέο-ναζιστικές ομάδες οι οποίες περιέργως και συνεχώς αυξάνονται επικίνδυνα στην Ευρώπη.

Και η σημερινή Ρωσία δεν είναι η διαβόητη ΕΣΣΔ, όπου ο στυγνός δικτάτορας Στάλιν διέπραξε γενοκτονίες και άλλα φοβερά εγκλήματα. (Και μια πολύ κρίσιμη λεπτομέρεια: πριν την περιβόητη Συμφωνία Μολότωφ- Ρίμπεντροπ, ο Στάλιν είχε ζητήσει τη συμμαχία ΗΠΑ, Η.Β. και Γαλλίας για την αντιμετώπιση του Χίτλερ, αλλά αυτοί αρνήθηκαν και ο Στάλιν, πολύ έξυπνα φερόμενος για να προετοιμαστεί στρατιωτικά κ.λπ., προχώρησε στην παραπάνω Συμφωνία).

Επίσης, να μην ξεχνάμε το Μυστικό Σύμφωνο της Μόσχας τον Οκτώβριο 1944, (Ο Ρούζβελτ δεν συμφωνούσε και ο Τσώρτσιλ είπε ψέματα) όπου μοιράστηκαν τα Βαλκάνια σε σφαίρες επιρροής (λες και ήταν χωράφια ή πρόβατα) και υπήρξε η παρασκηνιακή απαρχή του τραγικότατου «Ανταρτοπόλεμου» («Guerrilla Warfare» σύμφωνα με τον ΟΗΕ) ή “Εμφύλιου” στην Ελλάδα. Ο όρος «συμμοριτοπόλεμος» είναι αμφιλεγόμενος. Η τραγική συνέχεια γνωστή.

Επίσης, ο πόλεμος στη Γάζα, όπου περίπου 35 χιλιάδες γυναικόπαιδα είναι αθώα θύματα «γενοκτονίας» κ.λπ. των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και της τρομοκρατικής Χαμάς και της Χεζμπολάχ, συν τα θύματα ασιτίας, ασθενειών κ.λπ., που ο ΟΗΕ έχει καταγγείλει, και τις τεράστιες υλικές καταστροφές που θα χρειασθούν τρισεκατομμύρια για να αποκατασταθούν προς δόξαν κάποιων κερδοσκοπικών εταιριών. Τελικά, γιατί δεν εφαρμόζονται οι αποφάσεις του ΟΗΕ για δυο κράτη;

Αλλά που είναι ο ΟΗΕ; Ουσιαστικά απών. Πέραν από διακηρύξεις, εκκλήσεις και ανθρωπιστική βοήθεια αδυνατεί να παρέμβει αποτελεσματικά για να τερματισθούν οι εχθροπραξίες και να παγιωθεί η ειρήνη λόγω των συμφερόντων των Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Αν, όμως, είχε εφαρμοστεί ο περίφημος Οδηγός Ειρήνης του τότε ΓΓ Μπούτρος Μπούτρος- Γκάλι δεν θα υπήρχαν πολεμικές συγκρούσεις. Δεν του ανανέωσαν τη θητεία! Εξάλλου, είναι γνωστό τα δισεκατομμύρια που αποφέρουν στις εταιρίες παραγωγής και εμπορίας όπλων οι συγκρούσεις, και επίσης ότι ορισμένων κρατών η οικονομία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το εμπόριο οπλικών συστημάτων. Ισως δε να είχαν αυξηθεί οι συγκρούσεις αν δεν υπήρχε ο πυρηνικός κίνδυνος.

Όμως, δεν αποκλείεται ακόμη και πυρηνικός πόλεμος αν τα συμφέροντα ορισμένων κυκλωμάτων κινδυνεύουν. Οι άνθρωποι, οι λαοί, εκτός των προνομιούχων πολεμοκάπηλων κερδοσκόπων, έχουν χάσει την αξία τους μπροστά στην εξουσία και τα κέρδη. Είναι απλοί, ασήμαντοι αριθμοί! Τα ζώα, όμως, έχουν μεγαλύτερη αξία!

Ο αείμνηστος Πρόεδρος των ΗΠΑ JF Kenedy είχε υπογραμμίσει : «Οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν ένα τέλος στον πόλεμο, αλλιώς ο πόλεμοςθα δώσει τέλος στην ανθρωπότητα»! Βέβαια, ο πόλεμος καταστρέφει τους λαούς, ενώ οι μισάνθρωποι, πολεμόχαροι ηγέτες κ.ά. ζουν σε προστατευμένα κάστρα ή σε αντι-πυρηνικά καταφύγια απολαμβάνοντας το θέαμα και ηδονίζονται. Οποία διαστροφή, φρίκη!

Και όμως, παρόλη αυτή την τραγική κατάσταση, τα 193 Κράτη-Μέλη του ΟΗΕ αδιαφορούν και εθελοτυφλούν, ανάμεσά τους κράτη θύματα, που είτε έχουν άχρηστους ηγέτες (ιδιώτες με την αρχαιοελληνική έννοια) είτε αποτελούν προτεκτοράτα και αποικίες.

Επίσης, αδιαφορούν για την κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ, που έχουν υπογράψει και επικυρώσει, όπως, χαρακτηριστικά, για την παράνομη τουρκική στρατιωτική κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για 51 ολόκληρα χρόνια. Επαναλαμβάνονται Διασκέψεις κ.λπ. δίχως αποτέλεσμα τραυματίζοντας το κύρος του ΟΗΕ. Όμως, για την Ουκρανία κ.λπ. κάποιοι κόπτονται. Τα συμφέροντα κάποιων υπεράνω ΟΗΕ!…

Και η φασιστική Τουρκία, με την ενίσχυση της Γερμανίας και ισχυρών «συμμάχων», παίζει πολύ αποτελεσματικά το φρικτό ρόλο του δολώματος, του μοχλού και του προβοκάτορα. Ακόμη- τραγική ειρωνεία- ο νέο-ιμπεριαλιστής και δικτάτορας Ερντογάν εμφανίζεται ειρηνόφιλος και πρόθυμος διαπραγματευτής ειρήνης υποκαθιστώντας τον γγ του ΟΗΕ, αλλά συνάμα υποστηρίζει την τρομοκρατική Χαμάς!

Επίσης προκαλεί από το βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ για παράνομα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο όταν δεν έχει υπογράψει την UNCLOS, και απαιτεί την αναγνώριση του τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας που εξακολουθεί να κατέχει στρατιωτικά γράφοντας στα παλιά του υποδήματα της αποφάσεις του ΟΗΕ και ευτελίζοντάς τον. Και οι «δημοκράτες» ηγέτες ισχυρών κ.λπ. κρατών τον ανέχονται και όχι μόνον! Τον υποστηρίζουν παρασκηνιακά και για όσα φοβερά διαπράττει στη Λιβύη και Συρία. Αλλά και άλλους πρώην επικηρυγμένους τρομοκράτες και νέο -Ναζί τους τιμούν και στο βήμα τη ΓΣ του ΟΗΕ!

Προφανώς ισχύει για τους ισχυρούς κ.ά. το «Πόλεμος Πατήρ Πάντων», αλλά γιατί όχι Ειρήνη Μήτηρ Πάντων; Οι δε ΓΓ του ΟΗΕ υποκύπτουν στα κελεύσματα των Ισχυρών του ΣΑ!

Θα τρίζουν τα κόκκαλα του αείμνηστου Ευπατρίδη ΓΓ Dag Hammarskjold, που τήρησε υποδειγματικά τον Χάρτη του ΟΗΕ, αλλά σκοτώθηκε σε αεροπορικό «δυστύχημα»…

Ας σημειωθεί δε, ότι το 1988 η ΓΣ του ΟΗΕ υιοθέτησε Διακήρυξη όπου μεταξύ άλλων ενισχύει το ρόλο του ΓΓ, μετατρέποντας το «μπορεί» (may) στις αποφάσεις που μπορεί να πάρει, σε «πρέπει» ή «οφείλει» (should). Όμως, δυστυχώς, κανένας δεν τόλμησε να την εφαρμόσει στην πράξη. Τα συμπεράσματα εύλογα!…Ιδιαίτερα για το Κυπριακό!…

Ακόμη – πολύ σημαντικό – ισχυροί ηγέτες «δημοκρατικών» κρατών αγνοούν, υποβαθμίζουν και υπονομεύουν τον ΟΗΕ και τις Οργανώσεις του – και οικονομικά- που προσφέρουν σημαντικό έργο, ιδιαίτερα οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις (που, βέβαια, λειτουργούν αποτελεσματικά όπου συμφωνούν τα Ισχυρά Μέλη του ΣΑ) και αδιαφορούν κυνικά για την Κλιματική Αλλαγή, για την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, που από παλιά είχε προτείνει λύση για το πρόβλημα του Υπερπληθυσμού της Γης, αλλά κάποιοι μισάνθρωποι προτιμούν πολέμους για την τραγική επίλυσή του, την ΟΥΝΕΣΚΟ κ.λπ.

Επίσης-το τραγικότερο- που έχουμε ήδη επισημάνει, αγκαλιάζουν αρχιτρομοκράτες, συνεργάτες της Τουρκίας, επικηρυγμένους για εκατομμύρια δολάρια και τους κάνουν αρχηγούς κρατών. Τέλος, διαχειρίζονται τις διεθνείς σχέσεις στα πλαίσια στυγνών εμπορικών σχέσεων-συναλλαγών! Οπόταν, τι προκοπή να περιμένουμε;

Τέλος, θρησκευτικά και παρα-θρησκευτικά κυκλώματα και ισχυρές ΜΚΟ, στα πλαίσια της κοσμικής εξουσίας, τυπολατρίας κ.λπ., λειτουργούν υποκριτικά υπέρ της ειρήνης ενώ στην πραγματικότητα εμπλέκονται στον πολεμικό φαύλο κύκλο.

Μήπως κάποιοι ισχυροί θέλουν να διαλυθεί ο ΟΗΕ και να τον υποκαταστήσουν με το ΝΑΤΟ ή κάποιον εικονικό ΟΗΕ-φάντασμα, όπου με νέο Χάρτη να αγνοεί το άρθρο 4 του παλιού Χάρτη, που προβλέπει ότι «Μέλη των Ηνωμένων Εθνών μπορούν να γίνουν όλα τα ειρηνόφιλα κράτη..»;

Δεν είναι τραγική ειρωνεία ότι στην ουσία το άρθρο αυτό έχει αγνοηθεί, και γίνονται μέλη πολεμόχαρα κράτη όπως η Τουρκία; Επίσης, να συνεχίσουν το βέτο ώστε να κυβερνούν τα ίδια ισχυρά πολεμοκάπηλα κυκλώματα, που δεν θα καταργήσουν τον πόλεμο γενικά; Γιατί μόνον με την κατάργησή του θα τερματισθούν οι ανθρωποκτονίες κ.λπ. τραγωδίες!

Μόνον μια οργανωμένη ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ κρατών, που δεν έχουν χάσει την ακεραιότητά τους, που έχουν άξιους, ειρηνόφιλους ηγέτες που δεν εθελοτυφλούν, μπορεί να προσφέρει τη λύση και για να μην διαλυθεί ο ΟΗΕ, που θα σημαίνει Γ΄ΠΠ, (μολονότι έχει ήδη αρχίσει υπό άλλη μορφή) και οι άνθρωποι να σταματήσουν να ρωτάνε ειρωνικά «ποιος ΟΗΕ;», «που είναι ο ΟΗΕ;», «τι κάνει ο ΟΗΕ;», αλλά τα Κράτη-Μέλη να τον υποστηρίξουν με κάθε τρόπο ώστε να φέρει σε πέρας την ιερή αποστολή του εφαρμόζοντας αυτό που είπε ο αείμνηστος Ευπατρίδης Γερουσιαστής Γουίλιαμ Φουλμπράϊτ το 1972, ότι τα μικρά και μεσαία κράτη να μην αντιμετωπίζουν τις Μεγάλες Δυνάμεις με πνεύμα υποτέλειας, αλλά να ενωθούν και να επιβάλουν σε αυτές το σεβασμό τους προς τον ΟΗΕ!!!

Όμως, ας μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Ο ΟΗΕ και οι Οργανώσεις του επιλύουν κάποια προβλήματα που οι Ισχυροί επιθυμούν για αποπροσανατολισμό και βιτρίνα, όπως συμβαίνει με τον ιστό της αράχνης.

Τα υπόλοιπα στις καλένδες γιατί αυτό συμφέρει τα σκοτεινά, κερδοσκοπικά κ.λπ. κυκλώματα εξουσίας, που εξαγοράζουν και εκβιάζουν κυβερνήσεις σε μικρές και μεσαίες χώρες, χρησιμοποιώντας ανδρείκελα, για να ακολουθούν εθελότυφλα τις εντολές τους, ιδιαίτερα τώρα στα πλαίσια του υποβόσκοντος και αδιέξοδου τριπολικού, ψυχρο-θερμικού πολεμικού κλίματος, με τον ηγέτη των ΗΠΑ να «τραμπαλίζει» την ειρήνη και τον πόλεμο, και μια άβουλη και θλιβερή εθελόδουλη ΕΕ να παραπαίει.

Διαφορετικά, θα είχαν τερματίσει τις πολεμικές συγκρούσεις, και τα ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ που σπαταλούν για εξοπλισμούς και τα συναφή, θα τα διέθεταν για την εξάλειψη της πείνας, της φτώχειας, των επιδημικών ασθενειών, της θεραπείας «ανίατων» για λόγους κερδοσκοπίας ασθενειών, της διαφθοράς, της τρομοκρατίας, του θρησκευτικού διχασμού, που λόγω κοσμικής εξουσίας έχει διαβρώσει τις συνειδήσεις πολλών οι οποίοι αντί να προσπαθούν να κάνουν τη Γη «Παράδεισο», υπόσχονται «Παράδεισους» στο Διάστημα, του πολιτικού «διαίρει και βασίλευε» και του στυγνού, απάνθρωπου ανταγωνισμού, της προσφυγιάς, της παράνομης μετανάστευσης, των ναρκωτικών, της κλιματικής αλλαγής (συναλλαγής), των φυλετικών διακρίσεων, του παρασιτισμού, της ρουσφετολογίας, του αναλφαβητισμού, της υλιστικής παραφροσύνης, της καλλιέργειας της βίας από ΜΜΕ, κινηματογράφο, της ασύδοτης οπλοφορίας, της γενικής νοθείας, της αστυφιλίας κ.λπ., και να ανοίξει διάπλατος ο δρόμος της αξιοκρατίας, της ειρήνης, της συνολικής ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, της γενικής ευημερίας και προόδου για όλη την ανθρωπότητα. Και όχι η «τεχνητή νοημοσύνη» να υποκαταστήσει την ανθρώπινη νοημοσύνη! Να ελέγχεται και να υπηρετεί πιστά και αγνά τον άνθρωπο και όχι να είναι όργανο κερδοσκόπων και εθελοτυφλούντων!

Ορισμένοι θεωρούν-τους συμφέρει- ότι ο ΟΗΕ, τώρα στα 80 του, έχει γεράσει και χρειάζεται ανακαίνιση-αναγέννηση. Όμως, ο ΟΗΕ δεν φθείρεται ηλιακά όπως ο άνθρωπος, αλλά ανανεώνεται, οι ηλικιωμένοι αποσύρονται, και οι νέοι αναλαμβάνουν τα ηνία. Κάποιοι άλλοι τον βλέπουν σαν παλιό κτήριο που χρειάζεται αναπαλαίωση. Όμως, ο ΟΗΕ δεν είναι κτήριο. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ανανεώνεται, και όταν είναι ενωμένος είναι παντοδύναμος, αήττητος.

Δυστυχώς, όμως, ο στυγνός ανταγωνισμός, τα εθνικά συμφέροντα και η εξουσιομανία ιδιαίτερα ισχυρών, που έχουν διαφθαρεί από την εξουσία και το χρήμα (Ο αθάνατος Σοφοκλής είπε το επίσης αθάνατο και σοφό: «Ουδέν κακόν νόμισμα έβλαστε οίος άργυρος. Και πόλεις πορθεί και φρένας παραλλάσσει…») τον εκμεταλλεύονται και τον υπονομεύουν.

Ο τ. ΓΓ U Thant είχε πει ότι «Ο ΟΗΕ μοιάζει με τη νοσοκόμα που φροντίζει τον ασθενή έως ότου έρθει ο γιατρός». Προφανώς, όμως, κάποιοι προτιμούν τον πρώτο ρόλο του ΟΗΕ ώστε ο γιατρός να καθυστερήσει και έτσι το πρόβλημα να διαιωνίζεται όπως και η «θεραπεία» των πολεμικών συγκρούσεων…

Επίσης, ο θρησκευτικός φανατισμός, η δογματοκρατία, ευθύνεται καίρια για τις πολεμικές κ.λπ. συγκρούσεις. Ο σπουδαίος Αμερικανός Καθηγητής William Sumner είπε : «Θέλετε πολέμους; Γαλουχείστε τους λαούς με δόγματα». Γιατί, συνεπώς, οι θρησκευτικοί ηγέτες, που έχουν επινοήσει «θεούς» κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση δική τους, δεν αποφασίζουν δίχως φανατισμό, προκαταλήψεις, δεισιδαιμονίες, κοσμική εξουσία και τυπολατρία, για το ποιος είναι ο αληθινός Θεός, για να σταματήσουν οι τραγωδίες εξαιτίας τους;

Τέλος, γιατί δεν καταργούν τα σύνορα, τα οχυρά και τα όπλα γενικά, τις πολεμικές τέχνες, και να ισχύσει-επιτέλους- το SI VIS PACEM PARA PACEM αντί του πολεμόχαρου SI VIS PACEM PARA BELLUM, και οι Οργανώσεις του ΟΗΕ να επιλύουν τα προβλήματα στη ρίζα τους, ιδιαίτερα την τρομοκρατία και το προσφυγικό που κάποιοι χρησιμοποιούν εγκληματικά, αναλαμβάνοντας όλες τις προϋποθέσεις ειρηνικής διαβίωσης, ανάπτυξης, προόδου και ευημερίας όλων των λαών της Γης, και αντί του στυγνού ανταγωνισμού να εφαρμόσουν σύστημα αγνής δημοκρατίας και κοινοκτημοσύνης; Ας σημειωθεί ότι οι συντάκτες του Χάρτη δεν σκόπευαν να καταστήσουν τον ΟΗΕ υπερκράτος, με κοσμική εξουσία, αλλά τα Κράτη- Μέλη να ενστερνισθούν τις αρχές και αξίες του, και ο ΟΗΕ αποσυντεθεί.

Οσον αφορά την Ελλάδα, την κοιτίδα της δημοκρατίας, ιδρυτικό Μέλος του ΟΗΕ, με πολύτιμη προσφορά στον Οργανισμό, είναι κρίμα που οι ηγεσίες της δεν τον αξιοποίησαν, ακόμη ούτε όταν είχαν προνομιακή θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για να επιλύσει τα δίκαια εθνικά της ζητήματα, ακολουθώντας άκρως συμβιβαστική πολιτική, που εγγίζει τα όρια της εθελοτυφλίας και εθελοδουλίας.

Και επαναλαμβάνουμε, αν τελικά ο πλανήτης Γη καταστραφεί, δεν θα φταίει η τρύπα του όζοντος, αλλά η «τρύπα» στις συνειδήσεις ιδιαίτερα των ισχυρών και των εθελοτυφλούντων. Και αν τελικά διαλυθεί ο ΟΗΕ, τότε δεν θα ισχύει το «εν αρχή υπήρξε το χάος», αλλά : Στο τέλος: ΤΟ ΧΑΟΣ!

Π.Ι.Καραφωτιάς τ. Διευθύνων Σύμβουλος του Γραφείου του ΟΗΕ για Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων